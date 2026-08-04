油價飆、肉蛋漲 新北議員張嘉玲：物價平穩小組上要發條

民進黨新北市議員張嘉玲昨日在議會質詢指出，針近期油品及肉類、蛋類價格上漲，詢問新北市府2021年成立的「民生物資物價平穩小組」的召集人及主責單位到底是誰，但現場官員語塞，希望市府能夠上緊發條並讓該小組有效運作。

張嘉玲表示，有一些小吃、自助餐業者向他陳情，自從致癌油事件爆發後，油品的價格漲了約7、80元，一桶18公升的油要950元左右。另外，因為油品製作過程產生的豆粉可製作為牲畜的飼料，也連帶造成肉品及雞蛋的漲價。

新北市副市長朱惕之表示，油品確實漲價，漲幅約一成五到兩成之間，關鍵在於油品源頭的問題。

農業局長諶錫輝則說，關於肉類的價格，回因為節日的關係有上漲的現象，但近期豬肉的均價大約在一斤106元左右，與去年同期差不多。

張嘉玲說，新北市政府在2021年成立「民生物資物價平穩小組」，平常是否有在運作？召集人是誰呢？

朱惕之回應，要再確認。

張嘉玲指出，自己問農業局，農業局說主責單位是經發局；問了經發局，他們又說主責單位是農業局，這個小組從2021年成立到現在竟然沒人知道主責單位和召集人是誰，希望市府能夠上緊發條並讓該小組有效運作。