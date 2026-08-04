十三行博物館雙軌考古體驗登場 台語走讀遺址、親手發掘真實探坑

新北市立十三行博物館推出的「暑期考古田野學校」與「史前×歷史文化資產踏查」考古體驗，依年齡分眾規畫深度探坑發掘活動。8月田野學校開放高中（含）以上學生與一般大眾報名，5天走進五股「石土地公Ⅱ遺址」實地發掘。

9月19日、20日響應「全國古蹟日」，為國小親子推出免費踏查，一日之內從史前遺址走到百年歷史建築。歡迎把握難得機會，親手發掘距今約2500年前的史前生活痕跡。

「2026暑期考古田野學校」帶領學員走入探坑實地，演練地層判讀與出土遺物清洗，並透過「台語發掘知識工作坊」及國定史前大坌坑遺址導覽串連「雙考古遺址」的踏查，也讓學員親眼見證考古遺址從「搶救紀錄」到「就地保存」兩種守護方式。

專為國小親子設計的「史前×歷史文化資產踏查」將進入五股石土地公遺址真實探坑，迎接沉睡2千多年的陶片重見天日。出土陶器上的植物園文化紋飾，還能捏進輕黏土磁鐵，讓大小朋友把史前的線條變成專屬自己的紀念品。此次更以台語導覽歷史建築五股守讓堂，串起地方從史前聚落到近代發展的脈絡。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，考古最動人的地方，是讓人用雙手觸摸時間。田野學校讓學員站上真正的搶救發掘現場；古蹟日踏查則讓親子把文化資產成為生活裡的日常風景。

「2026暑期考古田野學校」將於8月10至14日、17至21日辦理2梯次，即日起開放報名，每梯次限15人，歡迎高中（含）以上學生及對考古有興趣的一般大眾把握機會，設籍新北市者另享在地回饋優惠。「史前×歷史文化資產踏查」免費，限額10組國小親子。更多活動資訊請至活動官網（https://www.archaeoquest.com.tw/archaeological-field-school）或十三行粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

「史前×歷史文化資產踏查」課程串連「雙考古遺址」，以台語導覽踏查國定史前大坌坑遺址。圖／十三行博物館提供

新北市五股「石土地公Ⅱ遺址」實景照。圖／十三行博物館提供