新北蜜香紅茶特等獎出爐 三峽周平國創日盛製茶四連霸

新北市蜜香紅茶比賽日前成績出爐，特等獎由三峽區茶農周平國奪得，這也是周家的日盛製茶行連續第4年獲此殊榮。農業局表示暑假正值夏茶新鮮上市，歡迎民眾食當季、吃在地，親口品味新北蜜香紅茶的天然蜜味與獨特果香。

夏季氣溫炎熱、日照強烈，茶樹生長代謝快速，特別適合製作滋味濃郁的茶款，夏日最具代表性的「蜜香紅茶」便取自小綠葉蟬「著蜒」後的茶菁，並歷經重度揉捻及發酵，成茶蜷曲帶白毫，茶湯呈金紅色，風味具熟果香與蜂蜜甜香。

本屆「新北市蜜香紅茶比賽」在三峽區農會舉辦，總計205點參賽，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐及助理研究員張正桓擔任評審，依茶葉的品質及風味評選特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次。

特等獎得主周平國是三峽區日盛製茶第7代傳人，與父親周慶宗、兒子周子耀三代接力傳承家族百年的製茶技藝，不僅連續4年奪冠，更為茶行累計8座新北蜜香紅茶比賽特等獎的輝煌榮耀。

面對今年茶季普遍乾燥高溫的天候，周平國於5月下旬起趁晴朗的天氣，以春茶後首批採摘的「頭水」茶菁製作蜜香紅茶，在長達16小時的室內萎凋期間，將攤菁厚度維持約3至5公分，避免水分流失過快，並於隔日下午透過重壓揉捻，確保茶葉呈條索狀且茶汁充分包裹茶芽毫毛；而發酵階段因應平均室溫超過攝氏30度，將茶菁厚鋪至一個拳頭高，靜置發酵近5小時，直到茶葉帶有清新蜜果氣味後即可烘乾。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，新北蜜香紅茶近年接連獲得比利時、法國等國際風味大獎，農會以比賽茶推廣優良農產品的同時，還透過「三峽納涼祭」與「碧萃茶飲」手搖店等創新形式，將傳承百年歷史的茶葉轉化為夏日沁涼的飲品及甜點，期望讓大眾能更輕鬆的品嚐到世界精品級的蜜甜風味。

有意購買優質蜜香紅茶可洽三峽區農會（02）8674-1780或日盛製茶（02）2668-1063，更多詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

新北市蜜香紅茶比賽在三峽區農會舉行，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐（右）及助理研究員張正桓擔任評審。圖／新北市農業局提供