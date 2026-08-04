住戶拆、馬上接！違建退縮後火速接管 翻轉巷弄環境

新北三峽區大仁路、大勇路後巷汙水接管工程近日完工，總計67戶受惠。因住戶高度配合，2個月內完成違建退縮，水利局施工團隊隨即進場，僅耗時1個月即完成汙水接管。居民與市府高度合作，以高效的無縫施工，成功翻轉巷弄環境。

水利局長宋德仁說，這條長達60公尺後巷，開後巷說明會起就獲得住戶熱烈響應，紛紛表示已經做好準備，在確認好地界位置後，馬上聯繫工班啟動拆除作業，這些後巷違建位置多為住家原本的廚房或廁所。拆除期間，住戶不僅要忍受生活動線受阻，還得同時處理室內重新裝修的瑣事，為徹底改善環境，大家齊心協力，短短2個月便完成了大面積的違建退縮。

宋德仁直言，面對住戶如此積極態度，水利局及工程團隊不敢鬆懈，緊盯施工進度，只要空間一騰出，工班隨即無縫補位接手，最終在 1個月內火速完成接管。

住戶陳先生說，一聽到要做汙水工程，鄰居們很期待，大家都很清楚流程，只想趕快配合把事情做完。現在看到成果，覺得當初忍受像住在工地裡、每天家裡灰塵滿天飛的辛苦都值得了。後巷變乾淨，臭味消除，也不用再找水肥車來抽水肥，環境清爽，隨時都可以從後巷去串門子，感覺真好。

宋德仁補充，新北市推動汙水接管至今已超過20年，累計完成超過129萬戶用戶接管，民眾對汙水接管政策大多已有高度認知，雖然施工前需要住戶配合自拆違建，難免會造成短暫的生活不便，但民眾都很期待汙水盡快接管，主動且積極配合。水利局原則就是「只要後巷施工空間一打開，施工團隊就馬上進場施工」，以最快速度無縫接軌，還給民眾乾淨寬敞的後巷。

住戶踴躍參與說明會，積極配合汙水工程施工。圖／新北市水利局提供