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公車投訴案逐年升 新北：逐案查證兼顧公平

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
公車缺工嚴重的背後原因，除人力短缺惡性循環下的工時更長，近年乘客攻擊司機、或司機被汽機車駕駛攻擊、辱罵的新聞時有所聞，公車駕駛面臨的不僅有來自工時長的疲勞壓力；更有來自乘客、其他用路人心理壓力。聯合報系資料照
公車缺工嚴重的背後原因，除人力短缺惡性循環下的工時更長，近年乘客攻擊司機、或司機被汽機車駕駛攻擊、辱罵的新聞時有所聞，公車駕駛面臨的不僅有來自工時長的疲勞壓力；更有來自乘客、其他用路人心理壓力。聯合報系資料照

公車駕駛荒，加上民眾投訴案增加，第一線駕駛工作壓力持續攀升。交通局統計，公車投訴「成案」件數2023年3876件、2024年4896件、2025年4856件。交通局表示，民眾申訴是應有權利，但主管機關會逐案調閱行車紀錄、監視器等資料查證，兼顧駕駛與民眾權益。

交通局統計，截至今年4月底，新北市區公車共有營運車輛2451輛、駕駛長2469人，目前人車比約1比1，可維持正常營運。

不過業者考量駕駛工時、休假制度、教育訓練及人力調度等因素，一般以駕駛長配置達車輛數1.2倍較為理想。

交通局表示，公車駕駛除肩負行車安全責任，也須維持車內秩序、協助乘客上下車，尖峰時段工作壓力更大。近年社群媒體及手機普及，事件常因片段影像或未經查證內容在網路快速流傳，駕駛若遭公審，也可能承受額外心理壓力。

交通局指出，每件投訴案件都會要求業者調閱行車紀錄器、車內監視器及相關資料，釐清事發經過，以中立立場認定事實，若經查證後確有缺失，會要求業者立即改善，並納入公車服務品質評鑑及日常稽查。

交通局表示，未來將持續督促公車業者積極招募駕駛長，並透過改善薪資福利及工作環境，逐步補實人力。

公車 新北 公車駕駛

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