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原民社宅 新北爆欠租1414萬元

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市三峽隆恩埔社宅供不應求。聯合報系資料照
新北市三峽隆恩埔社宅供不應求。聯合報系資料照

新北市府正推動樹林南園段原民社宅是新北第三處，現有新店中正、三峽隆恩埔兩處原住民社宅二○六戶，供無自有住宅及經濟弱勢族人承租。不過新北市審計處指出，原民局在收租、欠款追繳及檔案管理有缺失，截至去年底累積欠租達一四一四萬餘

元，九成是陳年舊案，甚至因欠款資料散失，影響後續追繳及債權保全。

審計處指出，原民局規畫在樹林興建第三處原民社宅，未來總戶數增至三三六戶。但現行租金收繳仍採人工逐筆核對登載，抽查二○二五年十一月至二○二六年一月資料發現，租金收繳核算作業較內控規定期限晚卅四至六○天。

審計處也說，原民社宅二○一七年至二○二六年二月底，承辦人更換十一人次，最短僅任職一個月，增加業務交接及資料錯漏風險，若未建立資訊化管理機制，管理壓力將更加沉重。有三名欠租戶二○二三年租約屆滿遷出，今年三月審計查核時，仍未移送法院聲請強制執行，延宕約三年影響債權保全。

原民局回覆審計處表示，將參考其他縣市社宅管理經驗，評估建置租金管理系統，持續清理欠款、定期開檢討會追蹤執行情形，並盡速將欠租案移送法院聲請強制執行。

原民議員馬見說，原民社宅是照顧族人的政策，制度愈完善，愈能將有限資源留給真正有居住需求的家庭。議員蘇錦雄主張，對惡意欠租者，期限屆滿仍未繳納就應依法強制執行。

有原民青年指出，社宅一戶難求，盼市府加強管理，避免公共資源遭占用，讓真正有居住需求的族人受惠。

社宅 新北 三峽

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