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36周孕晚期超音波 北市加碼補助

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

婦幼兒少新政，北市衛生局昨宣布加碼補助懷孕滿三十六周以上孕婦，孕晚期產前超音波檢查，可至四十三家特約醫療院所檢查評估，掌握胎兒發育及孕婦健康；另，北市生生喝鮮乳一一五學年度起擴大補助納國中生，估新增約六點六萬名學生受惠。

北市衛生局長黃建華說，婦女從備孕健康、孕中期風險防禦，到孕晚期生產把關，每個階段檢查都相當重要，為持續完善母嬰健康支持，北市即起加碼補助設籍北市懷孕滿三十六周以上孕婦（或配偶設籍於北市新住民孕婦），孕晚期產前超音波檢查，讓照護更周全。

北市聯醫和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒引用國際婦產科超音波協會指引指出，孕晚期超音波最佳檢測時機為孕期第三十六周，與第三十二周相比，異常檢出率提升為一點五倍。

另外，北市生生喝鮮乳政策，下學年度也正式進入三點○階段，新增設籍或就讀北市國中學生，每周可憑數位卡證至合作通路，免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，預估總受惠人數達二十八點九萬人。

教育局說，北市「鮮奶周報─生生喝鮮奶」推動以來，每周平均逾十二萬名學生兌換，家長滿意度九成五，此次擴大至國中，將完善二至十五歲學幼生營養支持體系。

超音波 補助 北市

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