長滿雜草 北市庇護島被譏卡加布列島

北市許多大路口設有庇護島用以保護行人，但議員陳宥丞發現，有庇護島基座長滿雜草成水泥陷阱「大路障」；還有的反光裝置不足成「撞車島」，要求市府專案體檢全市庇護島，並針對十五米以上未設庇護島路口規畫設置；交通局允檢討。

庇護島事故頻傳，北市多位議員均接獲過陳情，質疑路口庇護島有的設置過低，多次發生車輛轉彎時直接撞上；還有無足夠警示反光線等，導致車禍事故頻傳。

陳宥丞說，台北市設庇護島，應要先套用國際庇護島車輛轉向軌跡模擬，避免成撞車島；另，庇護島也要維持視覺完整性，島頭不能截斷，讓駕駛視線聚焦斑馬線；還有庇護島設置也要有「容錯空間」。

陳也點出，目前北市多處庇護島設置反成大路障，如有的庇護島反光效果差；還有庇護島四周竟放滿交通錐；甚至辛亥路上一處庇護島，基座竟長滿雜草被笑稱「根本是卡加布列島，上面一堆草」，成水泥陷阱大路障。另外，台北市許多寬達二十公尺以上路口如松智路等，竟沒有規畫設庇護島保護行人。

陳宥丞要求交通局專案體檢全市庇護島，不要變成路障；並且對全市十五公尺以上未設庇護島路口，規畫引進「庇護島 」加「行人多段式穿越號誌」，交通局長謝銘鴻允諾，北市府會來後續研議。