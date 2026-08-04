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主線測試 萬大中和線 侯友宜蔣萬安試乘

聯合報／ 記者張策／新北報導
捷運萬大線一期工程今年啟動主線動態測試，昨天邀請台北市長蔣萬安（中右）與新北市長侯友宜（中左）共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果。記者鄭超文／攝影
捷運萬大線一期工程今年啟動主線動態測試，昨天邀請台北市長蔣萬安（中右）與新北市長侯友宜（中左）共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果。記者鄭超文／攝影

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安昨視察捷運萬大中和線主線動態測試，搭列車從莒光站行駛至連城錦和站。萬大線一期整體進度超過百分之八十五，今年五月啟動主線動態測試，從土建施工邁入系統整合驗證，拚二○二七年底完工，通車後可望移轉板南線約六萬至十萬旅次。

萬大中和線一期全長約九點五公里，設九座地下車站及一座金城機廠，約五點七公里、五座車站及機廠位於新北境內。全線十八條隧道已完成鑽掘，持續進行列車測試、機電系統安裝、車站水電環控與裝修，及道路復舊工程。

侯友宜說，萬大中和線是新北四環八線願景第二環，也是他第六度視察萬大線工程。六月底三鶯線通車後，平日運量約二點六萬人次，假日逾五萬人次，不少旅客轉乘板南線，使得板南線運輸壓力日增。

未來萬大線通車後，可移轉板南線約六萬至十萬旅次，可舒緩尖峰人潮。侯也當面向蔣萬安喊話，指台北捷運公司新採購十列新車明年五月陸續到位，盼優先投入板南線及淡水信義線，改善兩條繁忙路線擁擠情形。

蔣萬安回應，台北捷運公司新進的十列列車將優先滿足板南線及淡水信義線需求，市府也啟動「還路於民」，配合工程進度撤除施工圍籬，讓沿線居民盡快恢復正常生活。

中運量列車內設有行李放置處。記者鄭超文／攝影
中運量列車內設有行李放置處。記者鄭超文／攝影

侯友宜說，他與蔣萬安搭乘的列車現階段採手動駕駛，行駛平穩，後續將進行自動駕駛、全線系統整合及穩定度測試，盼萬大線一期明年底如期完成，第二期土城樹林線拚二○三○年完工。

萬大線通車後，從中和高中站前往中正紀念堂站，交通時間從卅八分鐘縮短至十四分鐘，可於中和站轉乘環狀線，在中正紀念堂站銜接淡水信義線及松山新店線，莒光站也規畫串聯泰山板橋輕軌。

蔣萬安表示，萬大線串聯北市中正、萬華，以及新北永和、中和、土城等生活圈，讓雙北朝「卅分鐘共同生活圈」目標再向前一步。蔣談到，李四川任新北副市長期間參與萬大線前期規畫，轉任北市副市長後，帶領團隊持續推進工程，克服地下潛盾施工等困難，讓隧道順利貫通，「李四川功不可沒」。

蔣萬安 侯友宜 中和 萬大線

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