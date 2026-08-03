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華山基金會攜手石門金剛宮 帶獨老點燈祈福

觀天下／ 記者許端驛／石門報導
華山基金會透過點燈活動，鼓勵長輩走出家門、增加社會互動，延緩身心退化。圖／紅樹林有線電視提供
華山基金會透過點燈活動，鼓勵長輩走出家門、增加社會互動，延緩身心退化。圖／紅樹林有線電視提供

華山基金會基隆新北區於2026年中秋前夕舉辦「愛老人中秋亮起來」公益活動，攜手石門金剛宮一起邀請服務的獨居、失能、失智及需促進社會參與的弱勢長輩，一同走進廟宇祈福點燈，透過宗教信仰與人際互動，陪伴長輩找回生活的希望與力量。

華山基金會表示，過去長期服務發現，許多獨居弱勢長輩因身體功能退化、疾病纏身及缺乏陪伴，鮮少外出活動，導致身體機能逐漸衰退，心理也容易感到孤單與失落。除了提供到宅關懷、陪同就醫等服務外，華山更重視長輩的心靈照顧，希望藉由此次「愛老人中秋亮起來」點燈活動，鼓勵長輩走出家門、增加社會互動，延緩身心退化。

華山基金會表示，這次公益活動獲得石門金剛宮熱心支持，捐贈天官燈供華山服務長輩點燈祈福。活動當天，長輩在華山工作人員陪伴下，親手寫下祈福卡，並由華山基金會站長及金剛宮總幹事帶領向主神四面佛誠心參拜、走過象徵平安消災的七星橋，最後將祈福卡掛上並點亮天官燈，為自己許下健康平安的心願。金剛宮總幹事也貼心為每位長輩準備平安符，並親自為長輩掛上，獻上誠摯祝福。

石門 華山基金會 獨老

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