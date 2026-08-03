校園唾液快篩爭議多 陳偉杰促新北市府速與中央溝通

教育部規畫9月起推動校園唾液快篩，並研議導入「第五級保全」。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時要求教育局及衛生局，執行政策時應兼顧學生人權與隱私，並盡速與中央釐清配套，避免行政負擔與經費壓力落到第一線。

教育局長張明文表示，教育部相關方案仍在研議，將配合中央統一規定辦理；第五級保全目前尚未接獲完整方案，地方相關經費由中央編列，以免各縣市執行標準及資源有落差，今年9月開學前應該來不及上路。

陳偉杰今天質詢時指出，唾液快篩中央雖表示僅針對曾違反「毒品危害防制條例」或有具體事實足認涉毒等高風險學生實施篩檢，而非全面普篩，但若辨識標準不夠明確，恐造成學生遭貼標籤，甚至衍生二次傷害。

陳偉杰說，教育局應在保障學生人權前提下，訂出明確且可受公評的篩檢啟動門檻，並在開學前建立篩檢結果保密及轉銜輔導流程，避免反毒政策失焦。

張明文回應，上周中央已確定將召集地方進一步討論，教育部目前仍在研議相關方案，新北市會配合中央統一規定辦理，目前既有的「春暉專案」也會持續推動，後續再依中央定案內容調整執行方式。

中央提出未來校園可導入由保全公司推薦退休軍警、退休教官擔任「第五級保全」的構想，陳偉杰也質疑，若由學校自行提出需求採購，不僅採購責任落在學校，保全經費究竟由市府專款編列，還是由各校既有預算支應，也都沒有答案。

陳偉杰說，未來若推動第五級保全，退休軍警及教官轉任的甄選資格、反毒及校園安全培訓內容，都應訂定全市一致標準，不應由各保全公司自行決定，也應由市府編列專款補助，避免因學校財力不同，造成校園安全資源落差。

張明文回應，目前中央尚未提出完整方案，教育局僅就方向進行內部討論，若未來增加退休軍警人員投入校園安全，希望由中央編列相關預算，否則各縣市在待遇、經費及人力配置上會有差別。以現階段時程來看，9月開學實施有困難，將持續與中央保持溝通，待方案明確後再提前做好因應準備。