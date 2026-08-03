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北市庇護島長滿草被譏「卡加布列島」 議員促全市總體檢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於辛亥路上，還有一處庇護島，竟基座長滿雜草被笑稱「根本卡加布列島，上面一堆草」成為水泥陷阱大路障。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供
位於辛亥路上，還有一處庇護島，竟基座長滿雜草被笑稱「根本卡加布列島，上面一堆草」成為水泥陷阱大路障。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供

北市許多大路口設置有庇護島用來保護行人，但議員陳宥丞發現，有庇護島基座長滿雜草成水泥陷阱「大路障」；還有的反光裝置不足成「撞車島」，要求市府專案體檢全市庇護島，並針對十五米以上未設庇護島路口規畫設置，交通局允檢討。

庇護島事故頻傳，台北市多位議員均接獲過陳情，質疑路口庇護島有的設置過低，多次發生有車輛轉彎時直接撞上，還有的無警示反光線等，導致事故頻傳。

陳宥丞說，台北市設置庇護島，應該要先套用CAD國際庇護島車輛轉向軌跡模擬，避免成撞車島；另，設置庇護島也要維持視覺完整性，庇護島頭不能截斷，讓駕駛的視線能聚焦斑馬線；還有庇護島設置也要有「容錯空間」。

陳也點出，目前台北市有庇護島設置，反而成大路障，例如有的庇護島反光效果差；還有日前還發現有防撞庇護島四周被放滿交通錐；甚至位於辛亥路上，還有一處庇護島，竟基座長滿雜草被笑稱「根本卡加布列島，上面一堆草」成為水泥陷阱大路障。另外，台北市許多寬達20公尺以上的路口如松智路等，竟然沒有設置庇護島等設施保護行人。

陳宥丞要求交通局，應專案體檢全市庇護島，並導入「車輛轉向軌跡模擬、視覺完整性、容錯設計（彈頭型島頭與反光導引）」與「窄路庇護島」，不要讓庇護島變路障；並且對全北市15米以上未設庇護島路口，規畫引進「庇護島 」加「 行人多段式穿越號誌」，交通局長謝銘鴻允諾，北市府會來後續研議。

目前台北市有庇護島設置，遭質疑反而成大路障，例如有的庇護島反光效果差；還有日前還發現有防撞庇護島四周被放滿交通錐。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供
目前台北市有庇護島設置，遭質疑反而成大路障，例如有的庇護島反光效果差；還有日前還發現有防撞庇護島四周被放滿交通錐。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供

議員 北市 水泥

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