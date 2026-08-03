快訊

權值股遭關禁閉有解？證交所17:30開「調整處置機制相關措施說明」記者會

不讓國票金成為公股體系肥缺 決策高層要求財部推動三巨頭薪酬改革

統一集團退出健身市場！BEING sport、BEING fit熄燈 會員可轉健身工廠

聽新聞
0:00 / 0:00

不只中央提供3次超音波檢查 北市孕婦可多享1次

中央社／ 台北3日電

北市衛生局今天表示，除中央14次產檢中提供的3次超音波檢查，北市即日起加碼補助設籍北市且懷孕滿36週（含）以上孕婦1次產前超音波檢查，協助更多家庭安心迎接新生命。

台北市衛生局今天召開例行記者會，會中宣布北市加碼補助「產前超音波」孕檢多1次。

北市聯醫和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒說，目前衛生福利部國民健康署共補助3次超音波檢查，施作時間分別在孕期第8至16週、第20週左右，以及第32週以後。

陳敬軒引述國際婦產科超音波協會（ISUOG）指引說，孕晚期超音波最佳檢測時機為孕期第36週，與第32週相比，在第36週做超音波檢查，異常檢出率提升為1.5倍，有助醫師掌握母胎健康狀況，完善後續生產規劃。

關於懷孕晚期超音波檢查，陳敬軒說，重要評估項目包含胎兒結構、大小、胎位、羊水量、胎盤位置及臍帶狀況，同時評估胎兒體重及整體健康情形，作為規劃後續生產方式的重要參考。

此外，衛生局提醒，除中央14次產檢補助外，也可善用台北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，從懷孕初期至孕晚期提供連續性的孕期健康照護。

超音波 北市 孕婦

延伸閱讀

10月起更安心！臺中福利雙加碼 把照顧送進每個家庭最需要的時刻

北市生生喝鮮乳擴大3.0！8月31日起6.6萬國中生受惠

審計處指桃市嬰幼兒托育資源不均家長偏好公托？婦幼局提獎勵對策

一趟就醫路，也是回家的路！「麥當勞叔叔之家」陪伴就醫家庭，守護每一次治療希望

相關新聞

北市庇護島長滿草被譏「卡加布列島」 議員促全市總體檢

台北市許多大路口設置有庇護島用來保護行人，但議員陳宥丞發現，有庇護島基座長滿雜草成水泥陷阱「大路障」；還有的反光裝置不足成「撞車島」，要求市府專案體檢全市庇護島，並針對十五米以上未設庇護島路口規畫設置，交通局允檢討。

蔣萬安、侯友宜試乘捷運萬大中和線 拚2027年完工

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天視察萬大中和線主線動態測試，共同搭乘測試列車。目前整體工程進度逾85%，力拚明年完工，...

林口往返八里更快了！A3 新闢道路通車 串聯 AI 園區、淡江大橋

新北市林口往返八里的交通再升級。內政部與新北市政府3日舉辦「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」通車典禮，第一期工程正式完工通車。內政部表示，新道路啟用後，將改善林口、八里間交通瓶頸，並串聯林口工業區、AI智慧園區、臺北港、淡江大橋及國道1號等重要交通節點，提升運輸效率，也為地方產業發展注入新動能。

林口A3道路雙向4車道8米拓寬為18米 今傍晚5時通車可節省6分鐘

新北市林口區105市道改善計畫第一期A3計畫道路新闢工程，共設置雙向四車道全長約2.13公里，耗資13.49億元，往返林口與八里可節省約6分鐘。今天上午舉行竣工通車典禮，內政部長劉世芳與新北市副市長朱惕之一同出席，預計今天下午5時正式通車。

孕媽咪好康！北市加碼補助36周孕晚期超音波 打造全方位安心產檢

為讓父母安心生養，北市衛生局宣布加碼補助懷孕滿36周以上孕婦孕晚期產前超音波檢查，加上中央14次產檢補助，及北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，可至43家特約醫療院所提供孕晚期產前檢查與評估，掌握胎兒生長發育及孕婦健康狀況。

新換警用無線電有死角 緊急勤務恐延誤…新北逐步改善

無線電、警車都是攸關警察執勤效能的核心裝備，審計報告點出，警政署近年為各地更換數位無線電，系統啟用後新北一七八處警察駐地近半曾出現訊號不良、無訊號或訊號斷續等狀況。另基隆警用汽車逾六成、機車逾五成車齡超過規定的使用年限。新北、基隆警局表示，已爭取資源逐步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。