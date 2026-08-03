不只中央提供3次超音波檢查 北市孕婦可多享1次

台北市衛生局今天表示，除中央14次產檢中提供的3次超音波檢查，北市即日起加碼補助設籍北市且懷孕滿36週（含）以上孕婦1次產前超音波檢查，協助更多家庭安心迎接新生命。

台北市衛生局今天召開例行記者會，會中宣布北市加碼補助「產前超音波」孕檢多1次。

北市聯醫和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒說，目前衛生福利部國民健康署共補助3次超音波檢查，施作時間分別在孕期第8至16週、第20週左右，以及第32週以後。

陳敬軒引述國際婦產科超音波協會（ISUOG）指引說，孕晚期超音波最佳檢測時機為孕期第36週，與第32週相比，在第36週做超音波檢查，異常檢出率提升為1.5倍，有助醫師掌握母胎健康狀況，完善後續生產規劃。

關於懷孕晚期超音波檢查，陳敬軒說，重要評估項目包含胎兒結構、大小、胎位、羊水量、胎盤位置及臍帶狀況，同時評估胎兒體重及整體健康情形，作為規劃後續生產方式的重要參考。

此外，衛生局提醒，除中央14次產檢補助外，也可善用台北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，從懷孕初期至孕晚期提供連續性的孕期健康照護。