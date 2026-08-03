快訊

中華科大直升機卡路上！勾落電纜釀號誌故障 校方回應了

瘋狂台股／35歲C小姐借千萬開槓桿炒股 一度莫名奇妙賺到200萬 千點來回震盪陷入追繳危機

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安、侯友宜試乘捷運萬大中和線 拚2027年完工

中央社／ 新北3日電
台北市長蔣萬安（前右）、新北市長侯友宜（前左）3日視察捷運萬大中和樹林線主線動態測試成果，搭乘測試列車從莒光站至連城錦和站，下車時比讚合影。 中央社
台北市長蔣萬安（前右）、新北市長侯友宜（前左）3日視察捷運萬大中和樹林線主線動態測試成果，搭乘測試列車從莒光站至連城錦和站，下車時比讚合影。 中央社

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天視察萬大中和線主線動態測試，共同搭乘測試列車。目前整體工程進度逾85%，力拚明年完工，通車後從中和高中站到中正紀念堂站僅需14分鐘。

捷運萬大中和樹林線第一期工程目前總進度逾85%，今年5月啟動主線動態測試，蔣萬安與侯友宜今天首度搭乘測試列車從莒光站（LG08A）駛向連城錦和站（LG07），民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委張智倫等多位民代皆共同到場見證。

台北市捷運局現場簡報指出，萬大中和樹林線全長約9.5公里，共設9座地下車站，東起台北捷運中正紀念堂站，西至莒光站，其中4座車站位於台北市，新北轄內有5座車站及金城機廠，預計明年底完工，通車後從中和高中站到中正紀念堂站，通勤時間將從38分鐘縮減至14分鐘。

侯友宜致詞表示，萬大中和線是新北「四環八線」中的第二環，這條線對新北十分重要，明年若如期完工除了將帶動雙北生活圈，也能紓解板南線運量，估可移轉約6萬至10萬旅次。

侯友宜說，雙北軌道建設一定要並肩作戰，他提到台北捷運公司日前採購10列新車，預計明年5月投入營運，當面向蔣萬安和及北捷喊話，希望能優先派給板南線及淡水線，解決壅塞問題。

蔣萬安隨後致詞表示，萬大中和線一期工程進入動態測試里程碑，雖然剛試乘僅短短的距離，但象徵工程正式邁入系統整合、驗證的新階段。

蔣萬安也回應侯友宜喊話，未來北捷10台新進列車一定會優先滿足板南線、淡水線龐大的載客需求，同時也會啟動還路於民，陸續拆除工程圍籬，讓附近居民能盡快回復正常生活。

蔣萬安最後更特別提及，感謝今天不在場、不居功的前台北市副市長李四川，指李四川在新北市副市長任內參與萬大中和線前期規劃，在擔任北市副市長期間，也帶領捷運局團隊克服困難地下潛盾施工等、順利貫通隧道，持續推進工程，「川伯功不可沒」。

蔣萬安 侯友宜 捷運

延伸閱讀

讚李四川功不可沒 侯友宜、蔣萬安試乘萬大中和線

萬大線動態測試 李四川承諾2027完工、蘇巧慧端770億爭取成果

台北捷運萬大線列車動態測試 雙北市長一同搭乘體驗

台糖毒油超標未通報 蔣萬安轟中央失能：卓榮泰還要戀棧？

相關新聞

蔣萬安、侯友宜試乘捷運萬大中和線 拚2027年完工

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天視察萬大中和線主線動態測試，共同搭乘測試列車。目前整體工程進度逾85%，力拚明年完工，...

林口往返八里更快了！A3 新闢道路通車 串聯 AI 園區、淡江大橋

新北市林口往返八里的交通再升級。內政部與新北市政府3日舉辦「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」通車典禮，第一期工程正式完工通車。內政部表示，新道路啟用後，將改善林口、八里間交通瓶頸，並串聯林口工業區、AI智慧園區、臺北港、淡江大橋及國道1號等重要交通節點，提升運輸效率，也為地方產業發展注入新動能。

林口A3道路雙向4車道8米拓寬為18米 今傍晚5時通車可節省6分鐘

新北市林口區105市道改善計畫第一期A3計畫道路新闢工程，共設置雙向四車道全長約2.13公里，耗資13.49億元，往返林口與八里可節省約6分鐘。今天上午舉行竣工通車典禮，內政部長劉世芳與新北市副市長朱惕之一同出席，預計今天下午5時正式通車。

孕媽咪好康！北市加碼補助36周孕晚期超音波 打造全方位安心產檢

為讓父母安心生養，北市衛生局宣布加碼補助懷孕滿36周以上孕婦孕晚期產前超音波檢查，加上中央14次產檢補助，及北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，可至43家特約醫療院所提供孕晚期產前檢查與評估，掌握胎兒生長發育及孕婦健康狀況。

新換警用無線電有死角 緊急勤務恐延誤…新北逐步改善

無線電、警車都是攸關警察執勤效能的核心裝備，審計報告點出，警政署近年為各地更換數位無線電，系統啟用後新北一七八處警察駐地近半曾出現訊號不良、無訊號或訊號斷續等狀況。另基隆警用汽車逾六成、機車逾五成車齡超過規定的使用年限。新北、基隆警局表示，已爭取資源逐步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。