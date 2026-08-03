蔣萬安、侯友宜試乘捷運萬大中和線 拚2027年完工

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天視察萬大中和線主線動態測試，共同搭乘測試列車。目前整體工程進度逾85%，力拚明年完工，通車後從中和高中站到中正紀念堂站僅需14分鐘。

捷運萬大中和樹林線第一期工程目前總進度逾85%，今年5月啟動主線動態測試，蔣萬安與侯友宜今天首度搭乘測試列車從莒光站（LG08A）駛向連城錦和站（LG07），民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委張智倫等多位民代皆共同到場見證。

台北市捷運局現場簡報指出，萬大中和樹林線全長約9.5公里，共設9座地下車站，東起台北捷運中正紀念堂站，西至莒光站，其中4座車站位於台北市，新北轄內有5座車站及金城機廠，預計明年底完工，通車後從中和高中站到中正紀念堂站，通勤時間將從38分鐘縮減至14分鐘。

侯友宜致詞表示，萬大中和線是新北「四環八線」中的第二環，這條線對新北十分重要，明年若如期完工除了將帶動雙北生活圈，也能紓解板南線運量，估可移轉約6萬至10萬旅次。

侯友宜說，雙北軌道建設一定要並肩作戰，他提到台北捷運公司日前採購10列新車，預計明年5月投入營運，當面向蔣萬安和及北捷喊話，希望能優先派給板南線及淡水線，解決壅塞問題。

蔣萬安隨後致詞表示，萬大中和線一期工程進入動態測試里程碑，雖然剛試乘僅短短的距離，但象徵工程正式邁入系統整合、驗證的新階段。

蔣萬安也回應侯友宜喊話，未來北捷10台新進列車一定會優先滿足板南線、淡水線龐大的載客需求，同時也會啟動還路於民，陸續拆除工程圍籬，讓附近居民能盡快回復正常生活。

蔣萬安最後更特別提及，感謝今天不在場、不居功的前台北市副市長李四川，指李四川在新北市副市長任內參與萬大中和線前期規劃，在擔任北市副市長期間，也帶領捷運局團隊克服困難地下潛盾施工等、順利貫通隧道，持續推進工程，「川伯功不可沒」。