林口往返八里更快了！A3 新闢道路通車 串聯 AI 園區、淡江大橋

新北市林口往返八里的交通再升級。內政部與新北市政府3日舉辦「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」通車典禮，第一期工程正式完工通車。內政部表示，新道路啟用後，將改善林口、八里間交通瓶頸，並串聯林口工業區、AI智慧園區、臺北港、淡江大橋及國道1號等重要交通節點，提升運輸效率，也為地方產業發展注入新動能。

內政部長劉世芳表示，A3計畫道路第一期工程順利完工，是中央、地方與施工團隊共同努力的成果，不僅完善林口、八里交通路網，也為後續重大建設提供更便利的交通條件。未來第二、三期工程將持續推動，並朝地下管線整合、電纜地下化等方向規劃，進一步提升道路安全、城市韌性及公共設施品質，打造更安全、宜居的生活環境。

內政部指出，A3計畫道路是中央與地方共同改善新北市105市道的重要工程。過去該路段因高低落差達180公尺，加上道路蜿蜒、髮夾彎多，長期影響行車安全及通行效率。未來爬坡路段完成高架化後，可望解決路幅不足及人車爭道問題，並串聯林口工業區、AI智慧園區、八里臺北港及淡江大橋等重要交通廊道，同時銜接國道1號及機場捷運，縮短行車時間，提高民眾通勤效率。

內政部表示，本工程由國土管理署北區都市基礎工程分署主辦，總經費13.4億元，其中中央透過「生活圈道路交通系統建設計畫」補助6.17億元，地方政府負擔7.31億元。道路全長約2.13公里、寬18公尺，規劃雙向四車道，兩側並設置約2.2公尺寬人行道，兼顧車行與行人安全。