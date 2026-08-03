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小羊卡牌社疑無預警倒閉 北市府通報調查
位於台北市西門町商圈的小羊卡牌社在卡牌圈享有名氣，卻驚傳無預警倒閉，自救會群組逾3800人。台北市法務局今天表示，已通報主管機關和警方進行調查，尚未接獲消費申訴。
寶可夢卡牌熱潮席捲各地，但知名的小羊卡牌社疑似無預警倒閉，有網友昨天在社交平台Threads發圖文詢問「小羊卡牌社跑路了？有人知道怎麼了嗎」，底下留言已有人發起維權社團社群，也有網友說實際到北市店家已人去樓空。
據了解，維權社團自救會群組人數已超過3800人。
台北市法務局中午表示，台北市消保官上午已派員至小羊卡牌社公司登記地址稽查，現場大門深鎖無人應答。針對此案已橫向通報目的事業主管機關，將向業者瞭解營運情形及消費者權益等相關事宜。
另外，就此案業者疑似無預警倒閉是否涉犯詐欺等罪嫌，已橫向通報台北市警察局刑事警察大隊調查。
台北市主任消保官林傳健表示，根據台北市政府統計，截至今天上午10時40分，針對小羊卡牌社疑似無預警倒閉引發的消費爭議，尚未接獲民眾消費申訴。
林傳健說明，消保法明定企業經營者應確保廣告內容真實，其對消費者所負擔義務不得低於廣告內容，並應於契約成立後確實履行。若業者未能履行契約，或無預警停業，已構成債務不履行，消費者有權請求業者返還已支付的契約價金並賠償因此所生損害。
林傳健提醒，消費者應妥善保留所有交易相關證據，包括購買證明、付款紀錄、對話截圖、預購單據等，以作為後續求償依據。
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