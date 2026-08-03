侯友宜最後一次中和行動治理 未完建設列交接清冊移交下任市長

新北市長侯友宜今出席中和區行動治理座談，這也是他最後一次行動治理。侯友宜表示，里長提案及尚未完成的建設，將由市府研考單位逐項列管，彙整成完整交接清冊，移交下一任市長接續推動，確保地方建設不因市長交替而中斷。

侯友宜表示，任期雖有終點，但地方建設沒有終點，市府會將每項承諾、辦理進度及待解決問題交代清楚。他感謝市府、區公所及里長團隊，讓他過去16年有機會服務新北及中和，也強調後續將做好交接，讓市政無縫接軌。

侯友宜指出，捷運萬大中和線第一期預計2027年底完工，目前已進入主線動態測試及系統整合階段；他也要求加速拆除連城路沿線施工圍籬，今年底前完成主要道路路面復舊，降低長期施工對居民生活及交通的影響。

除萬大中和線外，市府也持續爭取中和光復線。侯友宜表示，若中和光復線順利推動，加上既有中和新蘆線、環狀線及萬大中和線，中和未來可望形成4條捷運線、16座車站，強化與台北市中心、板橋、新店、土城及樹林等地區的連結。

中和區長楊薏霖指出，中和目前既有及規畫中的捷運路網涵蓋萬大中和線、環狀線及中和光復線，共3線13站；其中萬大中和線預計116年底完工，中和光復線則持續推進規畫。

土地開發方面，中和推動大洋自辦重劃區、灰磘生醫園區及秀朗橋北側區段開發，3處面積合計約66.5公頃，分別結合公共設施、生醫產業、社會住宅、交通改善及防災機能。

侯友宜表示，大洋自辦重劃區未來將興建中和第二國民運動中心及地下停車場，市府另編列約9億至10億元，規畫新建中和分局及交通分隊辦公大樓，補強中和人口密集地區的警政、運動及停車設施。

社會住宅方面，中和整體規畫規模達7582戶以上，包括國家住都中心1582戶、新北市府興建及規畫2732戶，以及透過都市更新分回與多元方式取得約3268戶。

基礎建設部分，中和近年已完成11處人行道改善、移除78處變電箱、打通4處道路瓶頸、改善3處通學廊道，並改善圓通路、中山路、中正路及華新街等49處積淹水地點。

楊薏霖表示，未來區政工作將持續配合捷運、社宅、警消廳舍及重劃區等市政建設，同時推動道路刨鋪、溝渠清理、公園綠地、全齡照護及多元文化活動，延續「路平、燈亮、水溝通」等基層建設工作。

侯友宜表示，過去8年的建設成果不是市長或單一局處的功勞，而是市府、區公所、里長及地方共同累積的成果；未來無論由誰接任，都應持續完成地方尚未完成的建設，讓每項承諾有始有終。

中和區長楊薏霖進行簡報。記者張策／攝影