快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜最後一次中和行動治理 未完建設列交接清冊移交下任市長

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，里長提案及尚未完成的建設，將由市府研考單位逐項列管，彙整成完整交接清冊，移交下一任市長接續推動。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，里長提案及尚未完成的建設，將由市府研考單位逐項列管，彙整成完整交接清冊，移交下一任市長接續推動。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今出席中和區行動治理座談，這也是他最後一次行動治理。侯友宜表示，里長提案及尚未完成的建設，將由市府研考單位逐項列管，彙整成完整交接清冊，移交下一任市長接續推動，確保地方建設不因市長交替而中斷。

侯友宜表示，任期雖有終點，但地方建設沒有終點，市府會將每項承諾、辦理進度及待解決問題交代清楚。他感謝市府、區公所及里長團隊，讓他過去16年有機會服務新北及中和，也強調後續將做好交接，讓市政無縫接軌。

侯友宜指出，捷運萬大中和線第一期預計2027年底完工，目前已進入主線動態測試及系統整合階段；他也要求加速拆除連城路沿線施工圍籬，今年底前完成主要道路路面復舊，降低長期施工對居民生活及交通的影響。

除萬大中和線外，市府也持續爭取中和光復線。侯友宜表示，若中和光復線順利推動，加上既有中和新蘆線、環狀線及萬大中和線，中和未來可望形成4條捷運線、16座車站，強化與台北市中心、板橋、新店、土城及樹林等地區的連結。

中和區長楊薏霖指出，中和目前既有及規畫中的捷運路網涵蓋萬大中和線、環狀線及中和光復線，共3線13站；其中萬大中和線預計116年底完工，中和光復線則持續推進規畫。

土地開發方面，中和推動大洋自辦重劃區、灰磘生醫園區及秀朗橋北側區段開發，3處面積合計約66.5公頃，分別結合公共設施、生醫產業、社會住宅、交通改善及防災機能。

侯友宜表示，大洋自辦重劃區未來將興建中和第二國民運動中心及地下停車場，市府另編列約9億至10億元，規畫新建中和分局及交通分隊辦公大樓，補強中和人口密集地區的警政、運動及停車設施。

社會住宅方面，中和整體規畫規模達7582戶以上，包括國家住都中心1582戶、新北市府興建及規畫2732戶，以及透過都市更新分回與多元方式取得約3268戶。

基礎建設部分，中和近年已完成11處人行道改善、移除78處變電箱、打通4處道路瓶頸、改善3處通學廊道，並改善圓通路、中山路、中正路及華新街等49處積淹水地點。

楊薏霖表示，未來區政工作將持續配合捷運、社宅、警消廳舍及重劃區等市政建設，同時推動道路刨鋪、溝渠清理、公園綠地、全齡照護及多元文化活動，延續「路平、燈亮、水溝通」等基層建設工作。

侯友宜表示，過去8年的建設成果不是市長或單一局處的功勞，而是市府、區公所、里長及地方共同累積的成果；未來無論由誰接任，都應持續完成地方尚未完成的建設，讓每項承諾有始有終。

中和區長楊薏霖進行簡報。記者張策／攝影
中和區長楊薏霖進行簡報。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天出席中和區行動治理座談，與與會嘉賓進行大合照。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天出席中和區行動治理座談，與與會嘉賓進行大合照。記者張策／攝影

侯友宜 中和 捷運

延伸閱讀

讚李四川功不可沒 侯友宜、蔣萬安試乘萬大中和線

新北強勢掃黑逮588人扣57槍！ 侯友宜宣布加碼1.6億AI科偵預算

台北捷運萬大線列車動態測試 雙北市長一同搭乘體驗

桃園下南崁人口暴增 民代籲捷運開發同步補足公共設施

相關新聞

林口A3道路雙向4車道8米拓寬為18米 今傍晚5時通車可節省6分鐘

新北市林口區105市道改善計畫第一期A3計畫道路新闢工程，共設置雙向四車道全長約2.13公里，耗資13.49億元，往返林口與八里可節省約6分鐘。今天上午舉行竣工通車典禮，內政部長劉世芳與新北市副市長朱惕之一同出席，預計今天下午5時正式通車。

孕媽咪好康！北市加碼補助36周孕晚期超音波 打造全方位安心產檢

為讓父母安心生養，北市衛生局宣布加碼補助懷孕滿36周以上孕婦孕晚期產前超音波檢查，加上中央14次產檢補助，及北市加碼補助的孕婦唐氏症篩檢、子癇前症篩檢及產前超音波檢查，可至43家特約醫療院所提供孕晚期產前檢查與評估，掌握胎兒生長發育及孕婦健康狀況。

新換警用無線電有死角 緊急勤務恐延誤…新北逐步改善

無線電、警車都是攸關警察執勤效能的核心裝備，審計報告點出，警政署近年為各地更換數位無線電，系統啟用後新北一七八處警察駐地近半曾出現訊號不良、無訊號或訊號斷續等狀況。另基隆警用汽車逾六成、機車逾五成車齡超過規定的使用年限。新北、基隆警局表示，已爭取資源逐步改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。