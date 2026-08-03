林口A3道路雙向4車道8米拓寬為18米 今傍晚5時通車可節省6分鐘

新北市林口區105市道改善計畫第一期A3計畫道路新闢工程，共設置雙向四車道全長約2.13公里，耗資13.49億元，往返林口與八里可節省約6分鐘。今天上午舉行竣工通車典禮，內政部長劉世芳與新北市副市長朱惕之一同出席，預計今天下午5時正式通車。

竣工通車典禮今天上午10時於A3計畫道路舉辦，內政部長劉世芳、新北市副市長朱惕之、立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君、李宇翔、陳家琪均到場與會。負責A3計畫道路施工的內政部國土管理署分署長林敬賢指出，本工程全長2.13公里，包含1.13公里的舊路拓寬與1公里的新闢路段。全線路寬由原先的8公尺大幅度增加至18公尺，配置雙向四車道及寬達2.2公尺的人行道，實現人車分道以確保行人安全。通車後往返林口與八里的通勤時間將由原先的17.7分鐘降至11.3分鐘，平均可節省6分鐘。

林敬賢表示，全線電力、電信、自來水及瓦斯等管路全部地下化並設置共同管溝，另外因應林口台地排水需求，全線規劃了15處沉砂滯洪池，總滯洪量達1521立方公尺，可有效強化區域防汛能力，通車後具備節能、永續、環保及帶動區域發展等八大效益，終點銜接文化北路可直通林口AI智慧產業專區。

副市長朱惕之致詞時表示，過去林口往返八里的105市道受限於地形，路寬僅6至8公尺，大車會車極其困難且危險，自2014年起地方便極力爭取A3計畫道路，如今透過國土署主辦、台灣世曦設計及稻田營造施工，成功克服高低落差達180公尺的挑戰，重要性不亞於林口交流道。落實對市民的安全承諾。

朱惕之強調，半導體大廠艾司摩爾（ASML）即將進駐林口AI+智慧園區，完善的交通配套將加速產業群聚效應。未來該路段將作為連接台北港與桃園國際機場的重要動線，串聯從林口、八里到淡水大橋進入淡海新市鎮的交通廊帶，除提升道路容量與行車安全外，也為地方發展注入新動能。

內政部長劉世芳致詞時還酸到場的立法委員洪孟楷，希望趕快通過115年的預算。記者黃子騰／攝影

內政部長劉世芳與新北市副市長朱惕之上台進行剪綵。記者黃子騰／攝影

內政部長劉世芳與新北市副市長朱惕之從祥獅口中接獲鳳梨及菜頭。記者黃子騰／攝影