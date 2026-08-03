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台北捷運萬大線列車動態測試 雙北市長一同搭乘體驗

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，圖為萬大線的中運量列車。記者鄭超文／攝影
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，圖為萬大線的中運量列車。記者鄭超文／攝影

台北捷運萬大線第一期工程目前總進度逾85.6％，今年5月啟動主線動態測試，工程由土建施工正式邁入系統整合驗證的重要階段。捷運局上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，也慰勉工程團隊長期投入建設的的辛勞。

蔣萬安表示，主線動態測試的展開，不僅代表工程推動再向前邁進，也象徵距離未來通車更近一步。作為串聯雙北的重要捷運建設將進一步完善雙北捷運路網。台北市捷運局指出，目前進行的主線動態測試是萬大線建設的關鍵節點，將依既定測試計畫推進至全線範圍，逐步驗證列車、供電、號誌、通訊、月台門等各項系統功能,透過完整測試累積驗證成果，為明年底完工及後續營運做好準備。金城機廠暨莒光站等8開發基地招商均已圓滿達成，預估投資總金總計額達500餘億元，各站的聯開案均已陸續展開大樓規劃設計及興建事宜，完工後將提升周邊整體的環境。

捷運局進一步說明，萬大線第一期工程如火如荼推進，土建工程之各車站持續進行結構、建築裝修、水電環控及道路更新施作；機電設備均依計畫逐步完成，量產電聯車也已陸續運抵金城機廠，總計19列車今年底到齊。蔣萬安說，今天邀請沿線民意代表等各界貴賓共襄盛舉，除見證萬大線現階段成果外，並感謝各界長期支持，讓工程得以一步一步穩健向前。捷運建設沒有行政區界線，唯有持續深化雙北合作，,才能讓市民享有更便捷的交通環境，帶動城市均衡發展。

台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，圖為中運量列車的人工駕駛台。記者鄭超文／攝影
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，圖為中運量列車的人工駕駛台。記者鄭超文／攝影

台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安（圖）與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果。記者鄭超文／攝影
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安（圖）與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果。記者鄭超文／攝影

台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，圖為萬大線的中運量列車。記者鄭超文／攝影
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，圖為萬大線的中運量列車。記者鄭超文／攝影

台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜（前左五）共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）也出席。記者鄭超文／攝影
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜（前左五）共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）也出席。記者鄭超文／攝影

台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜（中）共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果。記者鄭超文／攝影
台北市捷運萬大線第一工程今年啟動主線動態測試，上午邀請台北市長蔣萬安（右）與新北市長侯友宜（中）共同搭乘測試列車，見證萬大線列車主線動態測試的實質成果。記者鄭超文／攝影

雙北 萬大線 台北捷運

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