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新換的警用無線電有死角 緊急勤務恐延誤 新北逐步改善

聯合報／ 記者黃子騰邱瑞杰／連線報導

無線電、警車都是攸關警察執勤效能的核心裝備，審計報告點出，警政署近年為各地更換數位無線電，系統啟用後新北一七八處警察駐地近半曾出現訊號不良、無訊號或訊號斷續等狀況。另基隆警用汽車逾六成、機車逾五成車齡超過規定的使用年限。新北、基隆警局表示，已爭取資源逐步改善。

新北市警局去年三月獲配新式數位無線電，不料一七八處駐地中有八十二處出現訊號問題。經配發十五台訊號放大器支援，至今年三月底仍有六十七處待改善。新北警方指，主要是手攜台在部分區域訊號微弱或不良，固定台透過天線接收訊號後皆能正常使用。

警政署二○二○年至二○二五年推動警用無線電汰換更新計畫，新北警獲配手攜機六七六六台、車裝一一五一台及固定式三四一台，去年三月完成驗收配發。新系統啟用後問題浮現，從分局、直屬隊到派出所、分駐所等一七八處駐地中，有八十二處曾出現訊號不良、無訊號或訊號斷續。基層警員指出，室外收訊雖正常，但在駐地內常有訊號死角，憂心若有緊急勤務須聯繫恐延誤，有警員嘆，警政署花大錢換裝備反而問題變多。

新北警局表示，六十七處待改善的無線電訊號盲區，指手攜台於駐地部分區域訊號微弱或不良，各駐地值班台均設置無線電固定台，以頂樓天線傳遞或接收訊號，均能正常發話使用，無緊急時無法發話的安全疑慮。警察通訊所規畫今、明年採購四四○部雙向訊號放大器（ＢＤＡ），將新北需求納為重點。

另，基隆市審計室點出警車過半數逾使用年限，及部分警車低度使用等缺失。市警局昨表示，明年共編列一七二三萬元汰換卅五輛各式警用車輛，透過定期保養檢核，落實警車輪流使用目標。

審計報告指，基市警車應配賦一八七輛汽車、六五四輛機車，實際為汽車一七九輛、機車五九五輛，其中警用汽車有一一九輛車齡逾最低使用年限，占百分之六十六點四八。警用機車逾使用年限三一五輛，占百分之五十二點九四。

基隆警局表示，轄區四個分局幅員不大，巡邏行駛距離較短，有四十六輛公務車雖逾使用年限，但未達最低使用公里數，可不用汰換更新，扣除這類車輛，全市未汰換車輛約百分之四○。明年編列更換警車預算提高到一七二三萬元，是今年預算四點三倍，希望加快更新速度。

無線電 基隆 警政署

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