板橋宮廟平安宴席開逾200桌 鄉親見李四川跳上椅子高喊「凍蒜」

新北市長參選人李四川今晚間前往板橋果菜市場，出席板橋無極觀皇宮平安福宴，現場席開逾200桌，來自新北各區及外縣市的宮廟代表共襄盛舉。李四川逐桌致意時，不少鄉親拿起手機合影、振臂高喊「凍蒜」，甚至有人興奮跳上椅子助陣，現場氣氛熱烈。

李四川晚間先前往紅壇參拜，感念觀音佛祖護佑新北，並祈求市民安居樂業，隨後轉往平安福宴會場。他受邀上台向與會人員問候，無極觀皇宮主委王南雄及廟方幹部表達歡迎，主持人也帶領全場高喊「凍蒜」。

李四川隨後逐桌致意，不少民眾見到他便直呼「市長好」，也有人主動上前自拍合影。其中一桌鄉親看到李四川到來，全桌立即起身振臂高喊「凍蒜」，更有人直接跳上椅子助陣，將現場氣氛推向高點。

新北戰警團隊、新北市議員林國春、劉美芳及議員參選人周韋翰也到場參與。

李四川表示，感謝宮廟幹部與志工長期扶弱濟貧、默默付出，除祈求觀音佛祖保佑大家平安健康，也向現場鄉親懇託支持。他說，將全力奉獻40年來累積的工程與行政經驗，為404萬新北市民拚建設、拚生活。

李四川今晚也受邀出席台北市魚類商業同業公會活動，現場有來自雙北各地的相關業者參與，由理事長李森景陪同逐桌致意。台北市副市長林奕華同台出席時表示，李四川是令人敬佩的公務界前輩，若能繼續為新北市民服務，將是市民的福氣。

李四川表示，自己從小由父親捕魚撐起家中生計，對漁民討海的辛勞及水產從業人員的付出感同身受。他說，來自小琉球漁村的成長記憶，讓他始終記得基層生活的不易，未來將傾聽農漁民與攤商第一線心聲，並深化雙北合作，推動農漁產業升級及跨縣市產銷合作。

李四川今晚出席板橋無極觀皇宮平安福宴，有鄉親看到李四川到來，全桌振臂高呼「凍蒜」，更有人興奮地跳上椅子，場面相當熱烈。圖／李四川競辦提供