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李四川赴林口力挺蔡淑君 宣示打造AI科技廊帶引高科技產業至新北

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川宣布將全力打造AI科技產業廊帶，把高科技產業動能引入新北市。記者黃子騰／翻攝
李四川宣布將全力打造AI科技產業廊帶，把高科技產業動能引入新北市。記者黃子騰／翻攝

國民黨新北市長參選人李四川今下午出席新北市議員蔡淑君辦的市政說明會，現場破千名鄉親熱情響應，立委洪孟楷也到場站台。李四川承諾將興建蘆社大橋推動軌道建設，全力打造AI科技產業廊帶，把高科技產業動能引入新北市，創造更多就業機會。

李四川指出，台北市的高科技發展用地已趨於飽和，產業勢必要延伸至新北市，未來當選後他將推動興建蘆社大橋，將南港軟體園區、內湖科技園區、北投士林科技園區等高科技產業動能，跨河串聯至蘆洲、五股等地，並結合台64線、台65線快速道路及軌道運輸銜接板橋、土城與新店，建構雙北「AI科技產業廊帶」，也能進一步延伸至林口的「AI+智慧園區」，透過引進高科技產業，為林口的青年與年輕家庭帶來更多優質就業機會，在地生活也能在地工作。

蔡淑君說，從朱立倫市長、侯友宜市長到未來的李四川市長，市府團隊展現的都是最扎實的執行力；她肯定李四川擁有42年豐富的工程與行政經驗，能精準解決地方痛點，「是接棒帶領新北持續進步的最佳人選」。

針對許多年輕父母關切學校、幼兒園是否持續擴建，李四川表示林口蓬勃發展帶來的教育需求，未來一定會率市府團隊全力支持，因應人口增長落實新增公托及校舍新建與維護，提升下一代的教育環境，持續打造生活便利與育兒友善的宜居城市。

現場破千名民眾大喊凍蒜。記者黃子騰／翻攝
現場破千名民眾大喊凍蒜。記者黃子騰／翻攝

李四川出席新北市議員蔡淑君林口市政說明會。記者黃子騰／翻攝
李四川出席新北市議員蔡淑君林口市政說明會。記者黃子騰／翻攝

李四川 蔡淑君 林口

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