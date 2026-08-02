八里沙雕展攜手San-X登場 拉拉熊、角落小夥伴打造雙水岸慶典

「2026八里城市沙雕展」開幕，今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，集結拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊等人氣角色，透過沙雕藝術、充氣氣偶及夜間光影，打造從白天玩到夜晚的水岸展覽。

新北市長侯友宜表示，淡江大橋通車後，交通環境升級，也為八里帶來更強觀光動能，市府期盼藉由沙雕藝術策展，進一步串聯八里與淡水兩岸，形成完整觀光廊道，讓市民在享受交通便利的同時，也能體驗水岸生活。

今年市府規畫「雙水岸」慶典，除在八里左岸設置16座結合「San-X Universe」角色的主題沙雕，淡水金色水岸也同步設置1組、共5座「角落小夥伴」充氣氣偶，讓淡水、八里兩岸地標相互呼應。

新北市高灘處長黃裕斌表示，今年特別與San-X旗下人氣角色合作，讓拉拉熊、角落小夥伴等角色走進八里左岸。部分作品採用「360度立體圓雕」技術，強化角色立體感與姿態，讓遊客從不同角度都能拍攝。

除白天沙雕展覽，八里左岸每日傍晚起也將化身「星海光廊」，以海岸、浪花及星光為意象，透過不同層次的光影設計，營造夜間水岸氛圍，讓遊客白天欣賞沙雕，入夜後也能感受河岸燈光景觀。

高灘處表示，廣受親子遊客歡迎的「沙雕師工作坊」將自8月8日起，每周六正式開課，開放8至15歲學童報名，由專業沙雕師帶領，讓孩子實際體驗沙雕創作。

交通方面，民眾可搭乘捷運淡水線至關渡站，轉乘紅13公車，於左岸公園站下車；也可自捷運淡水站轉乘115公車，平日於渡船頭站下車，假日則於左岸公園站下車。115公車假日採預約制，須於發車前一日晚間10時30分前，透過「跳蛙公車APP」或「北北基好玩卡」完成線上購票預約。自行開車者可導航搜尋「八里左岸公園」。

新北市長侯友宜邀請民眾走訪八里左岸欣賞16座人氣角色主題沙雕。圖／新北市高灘處提供

新北市長侯友宜出席活動開幕首日。圖／新北市高灘處提供