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首場大造勢！沈伯洋訪美防彈衣不敢脫 吳思瑤：全台灣守護民主之寶

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（前右五）率北市26席議員及參選人、里長合體喊團結拚勝選。記者鄭超文／攝影
民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（前右五）率北市26席議員及參選人、里長合體喊團結拚勝選。記者鄭超文／攝影

民進黨北市黨部今舉辦首場市長參選人沈伯洋造勢大會，近6百人齊聚會場，場面熱鬧，包含黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶、綠委吳思瑤、王世堅及26位市議員及議員參選人等都到場，沈伯洋也喊話台北需要進步，成為台灣的IP，當稱職的領頭羊，盼市民支持他們的台北隊，讓台北市進步。

2026九合一選舉

吳思瑤也提到這次訪美旅程，由於沈是中國大陸全球通緝跨境鎮壓的首要目標，在安全考量下全程皆穿著防彈衣，天氣炎熱相當辛苦，吳說，沈伯洋常常在車上問說，可不可以偷偷脫下來一下下，因為很重且「足艱苦、足阿雜」，但她會跟沈說他是全台灣，為下一個世代，全台灣人都要守護的民主之寶。

沈伯洋也談到，台北市已經很多年非藍綠一對一對決，而最新的民調台北市政黨最高支持度是民進黨，「台北怎麼會沒機會？」過去這幾個月蔣萬安主政的台北市府什麼都卡，交通、水溝、兒虐等問題不斷發生，黨籍議員，不斷質詢，卻都沒有在理，只會喊倒閣、廢監察院，台北有太多太多的事情需要發展，人口不斷流失，需要改變呼籲市民對民進黨推出台北隊有信心，讓台北成為台灣的IP，當稱職的領頭羊。

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（左三）率北市26席議員及參選人、里長合體喊團結拚勝選。記者鄭超文／攝影
民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（左三）率北市26席議員及參選人、里長合體喊團結拚勝選。記者鄭超文／攝影

2026九合一選舉 吳思瑤 沈伯洋 訪美 台北隊 台北市選舉

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