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公車駕駛報警案3年成長近10倍 北市年底維安異常通報將直接連線119

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
公車缺工問題持續，據統計，北市客運司機報警案件數3年成長近10倍，從原本2023年5件、去年倍增到47件，今年截至4月已33件，多是乘客滋事、攻擊駕駛，通報救護也呈上漲趨勢。(圖／示意圖)／聯合報系資料照
公車缺工問題持續，據統計，北市客運司機報警案件數3年成長近10倍，從原本2023年5件、去年倍增到47件，今年截至4月已33件，多是乘客滋事、攻擊駕駛，通報救護也呈上漲趨勢。(圖／示意圖)／聯合報系資料照

公車缺工問題持續，據統計，北市客運司機報警案件數3年成長近10倍，從原本2023年5件、去年倍增到47件，今年截至4月已33件，多是乘客滋事、攻擊駕駛，通報救護也呈上漲趨勢 ，目前處理都僅有停車打電話、或請乘客報警，北市交通局表示，年底前，會將公車車機連動119通報。

北市議員林亮君說，根據她調閱數據發現，公車駕駛長的報警案件數成長10倍，駕駛長執行業務時，會面對很多問題，不過駕駛長的工作應該是行車安全，應該要專心駕駛，警察局通報應要愈簡單愈好，是否能拿起手機打電話？北市府表示，正在研擬緊急通報機制，還有簡化與警方的聯繫。

林亮君說，目前公車都是用GPS，是否將警察局消防局等聯通，讓緊急通報平台作業加裝上去，讓警察局消防局聯通，可以在這個平台簡化處理。蔣萬安說，正在研擬緊急通報機制，並且加裝一些安全機制。

公運處長李昆振表示，目前車機都有GPS，駕駛長遇到需要緊急通報警察局或消防局，都還要透過站務人員通報，不過年底前，針對維安緊急事件，會將車機改好，駕駛長可以透過按鈕，就可以將公車駕駛的所在位置，除回報客運端，也直接連線119通報；也會連動車外的LED協助報案。

李崑振表示，公車駕駛長的異常通報機制，將拉到第一層，透過GPS將座標帶回來，就可以簡化緊急救援通報流程。

維安 公車駕駛 公車

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