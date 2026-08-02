血汗公車危機 北市近5年投訴量驚人 駕駛老化 年輕人這原因不願踏入

北市公車近5年乘客投訴案，2021年2894件，去年已達7872件，乘客動不動投訴讓第一線壓力大，人力缺口更嚴重。議員調閱數據也發現，駕駛人力有老化危機，逾50歲公車駕駛長比例67.65%，「長工時、高投訴、高壓力，年輕人根本不踏入這行業。」

議員建議，應建立完善心理健康防護網，全面編列預算補助心理諮商服務。公運處表示，業者都有諮商服務，會希望更加落實執行。

公車駕駛長與乘客發生衝突事件頻傳，過去就曾有駕駛長崩潰趴在方向盤上痛哭，北市議員張斯綱調閱數據發現，北市近5年公車服務品質申訴案件（缺失）暴增高達172%，導致第一線駕駛長承受極大心理壓力。議員強烈要求公運處不能只將責任推給客運業者，應立即建立完善的公車司機心理健康防護網。

張指出，北市公車服務品質申訴案件（缺失）從2021年的2894件，一路狂飆至2025年的7872件；總體案件量也從8409件翻倍至1萬6187件。公車司機每天在壅塞的交通中穿梭，面對汽車違停、機車亂鑽，還要應付日益增加的乘客投訴，猶如「夾心餅乾」，身心承受著極大負擔。甚至出班前還不敢喝水、不敢吃太多。

「因高壓工作環境導致嚴重的人力流失與結構失衡。」張說，北市駕駛長人數從2021年的3793人，至2023年一度跌至3573人的最低谷，流失了220人。更令人擔憂的是人力老化危機，截至今年最新統計，高達67.65%（2489人）的駕駛長年齡超過50歲，面臨屆齡退休潮；反觀40歲以下的年輕司機僅佔9.16%（337人）。

張斯綱強調，解決公車人力荒不能只靠調薪，必須正視從業人員的心理健康。相較於高雄市推動「五心級公車駕駛服務計畫」，涵蓋身心健康與心理諮商，臺北市作為首善之都，腳步明顯落後。他提出三大具體訴求：第一短期（立即啟動普查）：公運處應立即聯合衛生局，針對全臺北市公車司機進行全面的心理健康與工作壓力普查，掌握真實數據。

第二，建立諮商補助機制：公運處應編列專項預算，全額或部分補助公車司機的心理諮商費用，並建立匿名、具隱私保護的第三方諮商管道，讓司機敢於求助。第三，長期優化投訴機制與EAP：檢討現行「動輒得咎」的投訴機制，過濾不合理或惡意投訴；並要求各客運業者落實真正的「員工協助方案（EAP）」，而非流於形式。

交通局長謝銘鴻表示，駕駛長的人力流失狀況今年稍微有控制住，儘管薪資不差，但因工時長等問題，導致年輕人不願意進來這行業。

公運處長李昆振表示，業者都有提供這樣的諮商服務，不過希望可以更加落實執行，如果有駕駛長有遇到心理壓力等，可以透過這樣的制度紓解壓力，這部分會與業者討論如何執行，可以讓這樣的心理諮商制度更加落實。至於過去有安排盲人重建院等按摩師幫忙駕駛長按摩舒壓，也會跟業者溝通，看是否可以在站場設置按摩椅等。

李昆振表示，北市府也將提出五大措施，包括持續路線優化調整，依現況人力合理班次配置降低駕駛壓力；另也針對駕駛長薪資待遇調整；道路行駛環境公車站區優化延長紅線，改善公車彎，站區科技執法減少一般小車違停；科技設備強化公車行駛安全，AI站長提供乘客諮詢服務，降低駕駛長負擔；加強社會溝通，提醒乘客乘車注意事項。