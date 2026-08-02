三鶯線貢獻遭藍質疑 蘇巧慧：不用為選舉抹煞別人努力

捷運三鶯線8月起擴大試營運時間，國民黨新北市長參選人李四川陣營昨質疑蘇巧慧對三鶯線的貢獻。蘇巧慧今天出席鶯歌水獺媽媽樂園時回應，她從2017年就和立委吳琪銘一起在立院爭取三鶯線納入前瞻建設計畫獲百億支持，還有協調電桿地下化等，重大工程需要每個人配合、努力，中央、地方動起來，沒必要為了選舉抹煞別人的努力。

李四川競選辦公室昨批評，蘇巧慧屢搶割捷運三鶯線政績，忽視市長侯友宜及第一線市府團隊多年付出，還搶在新北市府之前宣布核准通車訊息，種種行徑根本是「前人種樹，巧慧乘涼」。

李四川辦公室也說，三鶯線103年即展開先期工程、104年核定綜合規畫報告，105年正式啟動主體工程，而蘇巧慧是105年才擔任立委 ，後續十年工程期間，新北市府面臨經費不斷飆升，蘇巧慧父親蘇貞昌擔任行政院長任內卻又大砍軌道建設前瞻預算，蘇巧慧竟選擇默不作聲。

蘇巧慧今天回應，三鶯線是土樹三鶯地區非常重大的建設，她從2017年和立委吳琪銘一起在立法院，爭取讓三鶯線順利納入前瞻計畫，獲得百億元支持「這是我們的努力」。

蘇也說，在地方其實也不只是爭取預算，和每位議員一起努力協調捷運相關事務，如同步讓電桿地下化、讓工期速度如期進行。

蘇巧慧說，這麼重大的工程真的需要每一個人的配合、努力和幫忙，中央、地方要一起動起來「真的沒有必要為了選舉抹殺別人的努力」。