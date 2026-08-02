快訊

哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

單腳站10秒做得到嗎？專家：做不到跌倒風險恐大增，50歲後就該開始練

蔡壁如7天出家掀議 還俗宣布：更有智慧、更有力量掌握未來

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川掃土城學府市場人氣旺 攤商送蘿蔔、鳳梨、粽子祝「包中」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
攤商送上粽子，象徵「包中」，為李四川加油打氣。記者張策／攝影
攤商送上粽子，象徵「包中」，為李四川加油打氣。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午前往土城學府市場掃街拜票，先到三元宮參拜，隨後進入學府市場。沿途不少民眾看到李四川高喊「加油」、「川伯凍蒜」、「李四川加油」，現場氣氛熱絡，多名攤商也送上蘿蔔、鳳梨粽子，分別象徵「好彩頭」、「旺來」與「包中」，祝福李四川選戰順利。

李四川抵達三元宮後先入廟參拜，祈求地方平安、選務順利，隨後在地方民代陪同下走入學府市場，逐攤向攤商與採買民眾握手問候。市場通道不時傳出「川伯凍蒜」聲，也有不少民眾主動上前合照，在旁邊拿起手機拍照等等，也有攤商從攤位內走出來致意，展現李四川在地方的高人氣。

一名攤商笑說，自己支持李四川，不是因為他口才特別好，而是「他很不像其他政治人物，就是會做事，不太會跟人家做表面，這很難得。」

掃街途中，攤商陸續送上具有吉祥寓意的農產品及食品，有人送蘿蔔祝「好彩頭」，有人送鳳梨象徵「旺來」，也有人準備粽子祝福「包中」。李四川一一收下並向攤商道謝，也不時停下腳步與民眾寒暄，聽取市場環境及地方建設意見。

新北市議員呂家愷、林金結及黃永昌均到場陪同，展現藍營地方團結。眾人一路穿梭市場，向民眾及攤商爭取支持，沿途加油聲不斷。

國民黨新北市長參選人李四川前往土城三元宮參拜，祈求地方平安、選務順利。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川前往土城三元宮參拜，祈求地方平安、選務順利。記者張策／攝影

李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影
李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影

李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影
李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影

攤商送上鳳梨、蘿蔔，祝福李四川「旺來」，掃街沿途氣氛熱絡。記者張策／攝影
攤商送上鳳梨、蘿蔔，祝福李四川「旺來」，掃街沿途氣氛熱絡。記者張策／攝影

李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影
李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影

李四川前往土城三元宮參拜，並與地方民代及廟方合影留念。記者張策／攝影
李四川前往土城三元宮參拜，並與地方民代及廟方合影留念。記者張策／攝影

李四川 鳳梨 粽子

延伸閱讀

選情緊繃…新北市長激戰 藍綠大咖盡出

李四川競辦批蘇巧慧搶割三鶯線政績 前人種樹巧慧乘涼

城隍爺生日別亂拜 專家示警：2類人拜了恐自投羅網

大馬森美蘭州議員選舉倒數 短影音成拚聲量利器

相關新聞

李四川掃土城學府市場人氣旺 攤商送蘿蔔、鳳梨、粽子祝「包中」

國民黨新北市長參選人李四川今上午前往土城學府市場掃街拜票，先到三元宮參拜，隨後進入學府市場。沿途不少民眾看到李四川高喊「加油」、「川伯凍蒜」、「李四川加油」，現場氣氛熱絡，多名攤商也送上蘿蔔、鳳梨及粽子，分別象徵「好彩頭」、「旺來」與「包中」，祝福李四川選戰順利。

聯醫中興院區 將設地下緊急醫療輸送系統

台北市立聯合醫院中興院區將升級成重度級急救責任醫院，要蓋新醫療大樓，並首創地下緊急醫療輸送系統，北市都委會日前通過建蔽率放寬，院方已委託專案管理廠商，進行基本設計，預定二○二九年七月動工，二○三三年完工。

三鶯線貢獻遭藍質疑 蘇巧慧：不用為選舉抹煞別人努力

捷運三鶯線8月起擴大試營運時間，國民黨新北市長參選人李四川陣營昨質疑蘇巧慧對三鶯線的貢獻。蘇巧慧今天出席鶯歌水獺媽媽樂園時回應，她從2017年就和立委吳琪銘一起在立院爭取三鶯線納入前瞻建設計畫獲百億支持，還有協調電桿地下化等，重大工程需要每個人配合、努力，中央、地方動起來，沒必要為了選舉抹煞別人的努力。

廣角鏡／八里城市沙雕展開幕

八里城市沙雕展開幕了，今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，結合拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊等超人氣角色與沙雕藝術結合，新北市長侯友宜說，淡江大橋通車賦予八里更強大的觀光動能，期盼藉由沙雕藝術展將八里與淡水兩岸串聯為完整觀光廊道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。