李四川掃土城學府市場人氣旺 攤商送蘿蔔、鳳梨、粽子祝「包中」

國民黨新北市長參選人李四川今上午前往土城學府市場掃街拜票，先到三元宮參拜，隨後進入學府市場。沿途不少民眾看到李四川高喊「加油」、「川伯凍蒜」、「李四川加油」，現場氣氛熱絡，多名攤商也送上蘿蔔、鳳梨及粽子，分別象徵「好彩頭」、「旺來」與「包中」，祝福李四川選戰順利。

李四川抵達三元宮後先入廟參拜，祈求地方平安、選務順利，隨後在地方民代陪同下走入學府市場，逐攤向攤商與採買民眾握手問候。市場通道不時傳出「川伯凍蒜」聲，也有不少民眾主動上前合照，在旁邊拿起手機拍照等等，也有攤商從攤位內走出來致意，展現李四川在地方的高人氣。

一名攤商笑說，自己支持李四川，不是因為他口才特別好，而是「他很不像其他政治人物，就是會做事，不太會跟人家做表面，這很難得。」

掃街途中，攤商陸續送上具有吉祥寓意的農產品及食品，有人送蘿蔔祝「好彩頭」，有人送鳳梨象徵「旺來」，也有人準備粽子祝福「包中」。李四川一一收下並向攤商道謝，也不時停下腳步與民眾寒暄，聽取市場環境及地方建設意見。

新北市議員呂家愷、林金結及黃永昌均到場陪同，展現藍營地方團結。眾人一路穿梭市場，向民眾及攤商爭取支持，沿途加油聲不斷。

國民黨新北市長參選人李四川前往土城三元宮參拜，祈求地方平安、選務順利。記者張策／攝影

李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影

李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影

攤商送上鳳梨、蘿蔔，祝福李四川「旺來」，掃街沿途氣氛熱絡。記者張策／攝影

李四川走訪土城學府市場，沿途與攤商及採買民眾握手寒暄，爭取支持。記者張策／攝影