北市聯醫中興院區 將設地下緊急醫療輸送系統

台北市立聯合醫院中興院區將升級成重度級急救責任醫院，要蓋新醫療大樓，並首創地下緊急醫療輸送系統，北市都委會日前通過建蔽率放寬，院方已委託專案管理廠商，進行基本設計，預定二○二九年七月動工，二○三三年完工。

中興院區是台北車站地區醫療地標，二○二三年新冠疫情期間承擔台北區次醫療分區重責。現有鄭州辦公室、醫療大樓共二棟建物，但受限空間配置及作業動線均為固著式設計，難以彈性調整或導入智慧醫療等功能設施。

該院為升級成重度級急救責任醫院，經評估須增設一棟新醫療大樓，但原建蔽率規定不得超過百分之四十，現況已達百分之三十九點五四，無法滿足新大樓百分之五十二點四六的需求，因此院方提案都市計畫變更，擬放寬建蔽率至百分之五十五，都委會七月廿三日審議該案，委員們都同意放寬建蔽率。

聯醫表示，新醫療大樓將是地上十一層、地下四層的建物，對於國內或區域內可能發生的重大災難，新醫療大樓將以緊急疫災醫院政策規畫，有急診、手術室及一百五十床以上急性與特殊病床。

院方說，地下層平時為急診檢查及停車場，但當緊急救災或重大事故時，將規畫臨時檢傷及緊急醫療空間。高鐵、台鐵、北捷及桃捷發生緊急事故時，地下室連通捷運北門站或地下街，提供西區門戶地下人流出入及搶救通道，快速收治大量傷患。