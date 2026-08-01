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八里城市沙雕展開幕 San-X陪你歡度夏日慶典

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「2026八里城市沙雕展」開幕了！今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，結合拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊，透過超人氣角色與沙雕藝術結合，打造充滿童趣互動與創意的戶外展覽體驗。圖／新北市政府提供
「2026八里城市沙雕展」開幕了！今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，結合拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊，透過超人氣角色與沙雕藝術結合，打造充滿童趣互動與創意的戶外展覽體驗。圖／新北市政府提供

「2026八里城市沙雕展」開幕了！今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，結合拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊，透過超人氣角色與沙雕藝術結合，打造充滿童趣互動與創意的戶外展覽體驗。

今晚主持開幕儀式的新北市長侯友宜說，淡江大橋通車賦予八里更強大的觀光動能，期盼藉由沙雕藝術展將八里與淡水兩岸串聯為完整觀光廊道，讓每位市民體驗國際級水岸生活質感。

市府團隊今年規畫「雙水岸」慶典，不僅在八里左岸打造16座融合「San-X Universe」超人氣角色的主題沙雕，更於淡水金色水岸同步設置5座「角落小夥伴」充氣偶相互呼應。

高灘地工程管理處處長黃裕斌指出，今年與San-X旗下人氣角色合作，讓拉拉熊、角落小夥伴等知名角色來到八里。為了精進藝術層次，部分沙雕採用「360度立體圓雕」技術，讓角色姿態更靈動，無論從哪個角度取景，都能拍出吸睛美照。

每日傍晚起，八里將化身「星海光廊」以海岸、浪花與星光為意象，透過層次感光影設計，將河岸化為夢幻的光之場域。從白天的藝術氣息到夜晚的浪漫氛圍，讓遊客享受從早到晚的視覺饗宴。

廣受好評的「沙雕師工作坊」也將自父親節起，每周六正式開課，開放8至15歲學童報名，由專業沙雕師親自帶領體驗沙雕藝術創作。更多活動詳情可透過「新北水漾【新北水利局】」臉書粉絲專頁掌握第一手消息。

八里城市沙雕展交通資訊：

1.大眾運輸：

(1)搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園(左岸碼頭)站下車。

(2)搭乘捷運淡水線至淡水站，並轉乘115公車，平日於渡船頭站下車，假日於左岸公園(左岸碼頭)站下車(假日採預約制，需於發車前一日 22:30 前至「跳蛙公車APP」或「北北基好玩卡」完成線上購票預約)。

2.自行開車：導航搜尋「八里左岸公園」。

「2026八里城市沙雕展」開幕了！今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，結合拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊，透過超人氣角色與沙雕藝術結合，打造充滿童趣互動與創意的戶外展覽體驗。圖／新北市政府提供
「2026八里城市沙雕展」開幕了！今年首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題，結合拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊，透過超人氣角色與沙雕藝術結合，打造充滿童趣互動與創意的戶外展覽體驗。圖／新北市政府提供

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