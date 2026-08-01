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北市原民會成立30周年 蔣萬安喊「TALOMA」：感受溫暖的家

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今天是是「原住民族日」，台北市政府在花博園區舉辦原住民族音樂季，台北市長蔣萬安向所有原住民族朋友致上節日祝福。圖／北市府提供
今天是是「原住民族日」，台北市政府在花博園區舉辦原住民族音樂季，台北市長蔣萬安向所有原住民族朋友致上節日祝福。圖／北市府提供

今天是是「原住民族日」，台北市政府特地在花博園區舉辦原住民族音樂季，台北市長蔣萬安向所有原住民族朋友致上最誠摯的節日祝福，讓每位來到台北的原住民族朋友都能感受「TALOMA」（回家）的溫暖，在這座城市勇敢追夢。

蔣萬安表示，原住民族豐富多元的文化，形塑了台灣這片土地的樣貌，也是我們歷史與文化的重要根源，市府團隊將持續打造溫暖、包容的環境，讓每位來到臺北的原住民族朋友都能感受「TALOMA」（回家）的溫暖，在這座城市勇敢追夢。

蔣萬安說，近日原住民族文化與權益推進迎來多項重要里程碑。前天，西拉雅族正式成為台灣第17個原住民族，也是「平埔原住民身分法」通過施行後，第一個完成認證的平埔原住民族群，意義重大。今年6月，蘭嶼達悟族人也完成一項歷史性壯舉，打造出傳統拼板舟「黃金友誼號」，不依賴引擎與GPS導航，完全憑藉傳統智慧與純人力接力划行，順利從蘭嶼航行至菲律賓巴丹島，重現300年前祖先的航行航道。

蔣萬安指出，今年也是台北市政府原住民族事務委員會成立30週年，因此北市府團隊長期以來持續致力於推動各項原住民族權益政策，包括落實族人參與機制，透過「台北市都會區原住民族權益促進委員會」，廣納族人聲音與意見，納入市政規劃。

蔣萬安表示，市府希望所有原住民族朋友，不分年齡，都能在這座城市扎根、追逐夢想，就像今年活動主題「TALOMA」，意即「回家」。北市府希望透過全方位的政策支持與文化推廣，讓所有來到台北打拚的原住民族朋友，都能感受到家的溫暖，並在這座城市勇敢追尋夢想。

今日活動現場氣氛熱烈，多位重量級貴賓到場共襄盛舉，包括馬紹爾群島共和國駐臺大使卡蒂爾（H.E. Ambassador Anjanette Kattil）、加拿大駐臺北貿易辦事處代表何曼麗（Executive Director Ms. Marie Louise Hannan）、台北市議員李芳儒、李傅中武及北市原民會等，現場更吸引大批市民朋友到場，共同體驗原住民族文化盛宴。

今天是是「原住民族日」，台北市政府在花博園區舉辦原住民族音樂季，台北市長蔣萬安向所有原住民族朋友致上節日祝福。圖／北市府提供
今天是是「原住民族日」，台北市政府在花博園區舉辦原住民族音樂季，台北市長蔣萬安向所有原住民族朋友致上節日祝福。圖／北市府提供

蔣萬安 原民會 北市

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