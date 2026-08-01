快訊

AI將引爆新瓶頸？這家公司說「會比記憶體還大條」

盧秀燕卸任市長後秒備戰2028？鄭照新回「一句話」 全場秒懂了

清大校長高為元續任3天赴美遴選 林楚茵批渣男：鼓勵各校校長騎驢找馬？

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽納涼祭今開跑一連兩天 青農攜手推廣在地茶、筍、蜜特色農產

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市農業局為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，與三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾共襄盛舉。記者王長鼎／攝影
新北市農業局為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，與三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾共襄盛舉。記者王長鼎／攝影

為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾上午走訪國定古蹟三峽清水祖師廟與三峽老街，下午來到納涼祭逛市集並享受在地消暑農產品，現場不僅可享新北幣100元優惠與消費滿額抽獎，更可參與現場親子DIY、闖關遊戲、夜間表演等精彩活動。

新北市農業局指出，納涼祭除現場豐富優惠及活動外，更邀請榮獲第八屆「百大青農」的三峽茶農黃耀寬及蜂農陳冠樺，攜手農會在地品牌「碧萃茶飲」，共同推出如「羽衣鮮檬綠」、「琥珀洛神冰茶」等等限定飲品。透過將三峽在地碧螺春及優質蜂蜜入飲，讓民眾來到納涼祭，即可用一杯沁涼飲品品味三峽的獨特風土。

青農黃耀寬所經營的「天芳茶行」長年投入有機茶園管理，持續提升茶葉品質、改良製茶環境，2023年起已連續3年榮獲「五星級安全衛生製茶廠」、「亮點茶莊」殊榮，同時也是本屆三峽碧螺春評鑑特等獎的得主；黃耀寬積極推廣食農教育與青年返鄉，更與碧萃茶飲合作，不僅提供優質茶葉，更導入「次世代速萃茶飲加工技術」，讓傳統茶葉更快速簡便沖泡展現新世代茶農的創新活力。

青農陳冠樺深耕養蜂產業，堅持天然養蜂與優質蜂蜜生產，是全國蜂蜜評鑑的常勝軍；陳冠樺也開辦食農教育課程，推廣蜜蜂授粉對生態環境的重要價值。農業局說，這兩位青年農民以專業與熱情，完美打造兼具地方特色與永續理念的農產品牌。除茶葉與蜂蜜外，今年三峽綠竹筍的表現更是亮眼，同時奪得新北筍王、全國優質安全驗證綠竹筍有機組、產銷履歷組雙冠軍，品質頂級且消暑可口的綠竹筍也匯集在三峽納涼祭，歡迎民眾至現場三峽農會攤位選購。

新北市農業局長諶錫輝表示，三峽擁有好山好水與深厚的老街、藍染文化，農產品質也非常優良，近年來以「納涼三寶」碧螺春、綠竹筍及蜂蜜進行品牌行銷，成功吸引青農返鄉扎根，並透過技術改良開拓農產品的多元銷售面向。青農的投入和創新思維，不僅打響產品知名度，更讓三峽完美融合舊時代的文化底蘊以及新時代的青春活力，打造別具特色的三峽新風貌，邀請民眾趁著暑假期間走訪三峽，品嚐在地特色消暑農產，感受兼具人文風情與創新活力的風土魅力。

新北市農業局為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，與三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾共襄盛舉。記者王長鼎／攝影
新北市農業局為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，與三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾共襄盛舉。記者王長鼎／攝影

三峽 青農 市集

延伸閱讀

16族齊聚桃園原民文化節 逛市集、玩互動還能學反賄選

「2026第十屆桃園盃全國三對三籃球賽」 結合珍珠海岸音樂季籃下開戰

中台灣農業展售會8月南投登場 集結8縣市農產

中央補助1.3億 台南市「Tabe札哈木樂原」 啟用

相關新聞

北市議會舊址無償提供使用2323坪促參招商中 議員：勿淪為商場

台北市議會舊址地上權案，北市府依合約無償取得2323坪使用，財政局決定採促參ROT，引進民間廠商營運。議員耿葳指出，市府希望未來要凸顯舊市議會的歷史脈絡，還要觀光、科技、創新體驗，又要能賺錢，難度很高，恐淪為商場。財政局表示，招商時會納入評估。

失智人口逐年上升 許宇甄：國民黨一定全力推動專法

我國邁入超高齡社會，失智人口逐年上升，民團也呼籲我國應儘速訂立專法。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，國民黨一定會全力推動「失智症基本法」，政府不能等到失智海嘯席捲每個家庭，才承認制度準備不足，讓失智者有尊嚴地生活，讓照顧者不再孤軍奮戰，是超高齡社會下的台灣不能再逃避的國家責任。

北市原民會成立30周年 蔣萬安喊「TALOMA」：感受溫暖的家

今天是是「原住民族日」，台北市政府特地在花博園區舉辦原住民族音樂季，台北市長蔣萬安向所有原住民族朋友致上最誠摯的節日祝福，讓每位來到台北的原住民族朋友都能感受「TALOMA」（回家）的溫暖，在這座城市勇敢追夢。

三峽納涼祭今開跑一連兩天 青農攜手推廣在地茶、筍、蜜特色農產

為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾上午走訪國定古蹟三峽清水祖師廟與三峽老街，下午來到納涼祭逛市集並享受在地消暑農產品，現場不僅可享新北幣100元優惠與消費滿額抽獎，更可參與現場親子DIY、闖關遊戲、夜間表演等精彩活動。

「構・築」生命的風景 工藝之家許明香個展陶博館登場

新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，推出許明香陶瓷雕塑個展呈現從土地記憶、家庭情感到內在生命探索的創作軌跡。即日起至8月30日在鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室精彩登場，歡迎民眾一起走進藝術家以陶土構築的生命風景。

太極門氣功特展致詞爆熱烈掌聲 蔣萬安曝：感覺自己是太極門弟子

台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動，上台致詞指出，過去在美國多次造訪太極門的聖塔克拉拉道館，結識許多太極門師兄師姐，身處國外深受太極門照顧；蔣萬安說到「常感覺我自己也是太極門的弟子之一」時，台下響起熱烈掌聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。