三峽納涼祭今開跑一連兩天 青農攜手推廣在地茶、筍、蜜特色農產

為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，三峽區農會今、明兩天下午1時至晚間8時30分在溝水祖師廟周邊舉辦「三峽納涼祭」。現場集結在地小農、文創職人、特色小吃共55個攤位，邀請民眾上午走訪國定古蹟三峽清水祖師廟與三峽老街，下午來到納涼祭逛市集並享受在地消暑農產品，現場不僅可享新北幣100元優惠與消費滿額抽獎，更可參與現場親子DIY、闖關遊戲、夜間表演等精彩活動。

新北市農業局指出，納涼祭除現場豐富優惠及活動外，更邀請榮獲第八屆「百大青農」的三峽茶農黃耀寬及蜂農陳冠樺，攜手農會在地品牌「碧萃茶飲」，共同推出如「羽衣鮮檬綠」、「琥珀洛神冰茶」等等限定飲品。透過將三峽在地碧螺春及優質蜂蜜入飲，讓民眾來到納涼祭，即可用一杯沁涼飲品品味三峽的獨特風土。

青農黃耀寬所經營的「天芳茶行」長年投入有機茶園管理，持續提升茶葉品質、改良製茶環境，2023年起已連續3年榮獲「五星級安全衛生製茶廠」、「亮點茶莊」殊榮，同時也是本屆三峽碧螺春評鑑特等獎的得主；黃耀寬積極推廣食農教育與青年返鄉，更與碧萃茶飲合作，不僅提供優質茶葉，更導入「次世代速萃茶飲加工技術」，讓傳統茶葉更快速簡便沖泡展現新世代茶農的創新活力。

青農陳冠樺深耕養蜂產業，堅持天然養蜂與優質蜂蜜生產，是全國蜂蜜評鑑的常勝軍；陳冠樺也開辦食農教育課程，推廣蜜蜂授粉對生態環境的重要價值。農業局說，這兩位青年農民以專業與熱情，完美打造兼具地方特色與永續理念的農產品牌。除茶葉與蜂蜜外，今年三峽綠竹筍的表現更是亮眼，同時奪得新北筍王、全國優質安全驗證綠竹筍有機組、產銷履歷組雙冠軍，品質頂級且消暑可口的綠竹筍也匯集在三峽納涼祭，歡迎民眾至現場三峽農會攤位選購。

新北市農業局長諶錫輝表示，三峽擁有好山好水與深厚的老街、藍染文化，農產品質也非常優良，近年來以「納涼三寶」碧螺春、綠竹筍及蜂蜜進行品牌行銷，成功吸引青農返鄉扎根，並透過技術改良開拓農產品的多元銷售面向。青農的投入和創新思維，不僅打響產品知名度，更讓三峽完美融合舊時代的文化底蘊以及新時代的青春活力，打造別具特色的三峽新風貌，邀請民眾趁著暑假期間走訪三峽，品嚐在地特色消暑農產，感受兼具人文風情與創新活力的風土魅力。