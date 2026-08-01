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「構・築」生命的風景 工藝之家許明香個展陶博館登場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供
新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供

新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，推出許明香陶瓷雕塑個展呈現從土地記憶、家庭情感到內在生命探索的創作軌跡。即日起至8月30日在鶯歌陶瓷博物館1樓陽光特展室精彩登場，歡迎民眾一起走進藝術家以陶土構築的生命風景。

新北市文化局主任秘書王錦華表示，許明香是新北市獲得「台灣工藝之家」授證的工藝家，也是一位以陶土記錄台灣記憶、以建築探索生命意義的女性藝術創作者。她的作品不僅展現精湛的陶藝技法，更蘊含對土地、家園與生命的深刻思考，充分彰顯當代工藝的人文精神與藝術價值。

陶博館館長張啟文表示，「台灣工藝之家」由國立台灣工藝研究發展中心認證，表彰長期投入工藝創作、兼具技藝傳承與創新精神的工藝家。陶博館特別規畫推出新北市陶瓷類工藝之家系列展覽，並以鶯歌在地陶藝家為優先，「構・築—許明香陶瓷雕塑個展」為系列展第三檔展覽。透過系列策畫，希望讓更多民眾認識臺灣陶藝的多元面貌。

此次展覽以「構・築」為主題展出許明香跨越30餘年的創作歷程，她擅長以陶土細膩重現臺灣古厝、磚瓦與傳統建築之美，並以寫實雕塑技法刻畫斑駁牆面、窗櫺與瓦片肌理，將兒時對苗栗農村與古厝的深刻記憶轉化為獨具辨識度的「古厝系列」，如古厝追憶不僅保存台灣常民文化的集體記憶，也讓陶藝成為承載土地情感的重要媒介。

自2013年至2018年間，許明香將創作延伸至「家」與生活空間的主題，如「家」系列的沙發、我的名牌包及鞋，結合家具、器物與古厝意象，透過客廳及居家物件的重構，描繪家庭情感與生活記憶的溫暖敘事。

近年的創作則進一步融合古代與現代建築語彙，家與雲端連結讓建築漂浮於雲朵般的造形之上，使「家」超越實體空間的概念，成為承載想像與精神寄託的生命風景。2024年至今，許明香持續深化人、建築與內在宇宙的關係，以「攀岩」作為新的創作隱喻。她將生命歷程比擬為攀登的過程，面對未知與困頓，仍不斷尋找方向與出口。作品「解」以建築既是棲居之所，也是精神世界的投射，透過陶土的堆疊與構築，引領觀者重新思索人與土地、記憶與自我之間的連結。

此展透過陶瓷雕塑所蘊含的溫度與厚度，邀請觀眾走進藝術家以陶土構築的精神風景，感受時間、記憶與生命交織而成的深刻力量。更多相關展訊可上陶博館官方網站鄉：www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁鄉：www.facebook.com/YCMuseum 查詢。

新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供
新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供

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新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供

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新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供

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新北市陶藝家許明香以數十年深耕陶瓷雕塑的創作歷程為基礎，透過「構」與「築」的雙重意涵，首次集結不同時期28組陶瓷雕塑代表作，即日起鶯歌陶博館推出許明香陶瓷雕塑個展，展至8月30日。圖／鶯歌陶博館提供

工藝 生命 鶯歌

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