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太極門氣功特展致詞爆熱烈掌聲 蔣萬安曝：感覺自己是太極門弟子

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動，上台致詞指出，過去在美國多次造訪太極門的聖塔克拉拉道館，結識許多太極門師兄師姐，身處國外深受太極門照顧；蔣萬安說到「常感覺我自己也是太極門的弟子之一」時，台下響起熱烈掌聲。

蔣萬安受邀參加太極門60周年慶祝活動，上台先感謝太極門一直以來為社會、為國家、為全世界所做出的付出以及貢獻，60年來，太極門一直致力在傳承傳統文化，並且在國內外推廣良心、愛與和平的理念，而且走遍了全世界超過123個國家，超過300多個城市，更投入超過20萬人次舉辦上萬場的文化展演活動。

蔣萬安說，太極門讓愛與和平的理念融入在全世界所有民眾的日常生活當中。而且因為60年來厚實實力的累積，也讓太極門在國際間擁有巨大的影響力，也為台灣推動國民外交。

蔣萬安表示，太極門在台北有4間道館，也因為結合了許多師兄師姐的力量，持續為這座城市注入正向的循環能量以及溫暖。另一方面台北市政府在過去這幾年，也和太極門所追求的理念不謀而合，希望追求愛與和平，實踐理念，帶給我們下一代更美好幸福的生活。

蔣萬安表示，今天來再次的感謝太極門氣功養生學會長期為國家的貢獻。自己過去在美國也多次造訪在Santa Clara（聖塔克拉拉）的道館，也結識了許多太極門的師兄師姐，身處在國外，也深受太極門的照顧，所以常常感覺「我自己也是太極門的弟子之一」。

台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安下午參加太極門氣功養生學會60周年特展慶祝活動。圖／北市府提供

蔣萬安 周年慶 台北市長

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