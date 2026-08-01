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汐止中正市場3億改建今上梁 侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供
汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供

逾50年歷史的新北汐止中正公有零售市場將花3億元改建，今天上梁典禮，市長侯友宜祈求工程順利圓滿，力拚今年底完工啟用。侯友宜表示，市場改建不只是硬體翻新，更要延續傳統市場的人情味，讓新市場兼具現代機能、在地特色，更要成為居民日常生活的重要據點。

侯友宜說，他從小在菜市場成長，深知市場承載的不只是民生採買，更是地方情感與城市記憶。因此，推動市場轉型升級，除了改善及環境衛生等基礎設施，也要讓傳統市場保有溫度與活力。他強調，唯有打造安全、舒適、便利且具吸引力的市場環境，才能讓年輕人願意走進市場，使市場文化與地方經濟可以一棒接一棒永續傳承。

經濟發展局長盛筱蓉表示，汐止中正市場投入約3億元改建，未來將興建為地上3層、地下1層的現代化市場建築。地下層規畫防空避難空間及停車場，並設置婦幼車位、無障礙設施及電動車充電樁。

1樓市場空間則導入智慧通風、排水及冷藏設備，並依商品屬性分區配置，優化採買動線與消費環境；2、3樓規劃景觀餐廳與鄰里共享空間，其中景觀餐廳可遠眺基隆河岸景致及候鳥生態，打造兼具休憩、餐飲、觀景及生態教育功能的多元空間。

市場處長李長奎表示，新北市自108年推動市場翻新計畫以來，已投入近70億元，完成15座市場改造，並同步推動10座市場新改建工程。今年除汐止中正市場於年底完工外，新莊第一市場、三重光明市場改造工程也將陸續完成，新莊興化市場則將於10月開幕，持續強化市場現代化與服務品質。

市場處補充，汐止中正市場目前已完成主體結構作業，將接續辦理內部裝修及機電工程，整體工程進度微幅超前。未來將導入多元營運模式，全面提升消費環境，打造現代化市場。

汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供
汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供

汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供
汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供

汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供
汐止中正市場3億改建今上梁，侯友宜：拚年底完工啟用變現代化市場。圖／新北市政府提供

侯友宜 汐止 市場

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