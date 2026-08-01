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北市議會舊址無償提供使用2323坪促參招商中 議員：勿淪為商場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市下半年推出舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案。圖／北市財政局提供
北市下半年推出舊址設定地上權案無償提供使用空間ROT案。圖／北市財政局提供

台北市議會舊址地上權案，北市府依合約無償取得2323坪使用，財政局決定採促參ROT，引進民間廠商營運。議員耿葳指出，市府希望未來要凸顯舊市議會的歷史脈絡，還要觀光、科技、創新體驗，又要能賺錢，難度很高，恐淪為商場。財政局表示，招商時會納入評估。

該地是捐贈而來，是清朝時期由洪騰雲先生捐地興建的考棚，曾是台北市議會及台北市政府警察局中正第一分局所在地。經2任市長、5次流標，底價從60億元下殺至28.68億元，於2020年9月標出，北市府可保有20%樓地板面積及土地無償使用。

財政局在今年3月30日跟7月13日舉行「設定地上權案無償提供使用空間促參案」招商座談會，將採促參ROT，讓民間無償取得空間後內部裝修、科技設備進駐與營運，期滿歸還市府。

耿葳在議會財建部門質詢指出，為何決定以ROT進行招商，而非招租，若公開標租，以當地的行情，商辦每坪租金1萬元，也就是說1到8樓、樓地板面積2323坪，市府可以月收入2323萬元。

耿葳表示，財政局的招商方向，好像又要放進文化歷史脈絡，又要放觀光，還要科技，還有創新體驗，同時又要賺錢，有商機是好事，但擔心未來開幕，會不會根本就只是一個商場，且市政府對於ROT的法律的約束力也很低。

財政局長胡曉嵐表示，依契約規定，拿到使用執照的時間是116年1月1日，6個月內要點交給北市府無償使用的空間，北市希望要有「台北城」的歷史脈絡、探索館的展現，也做過評估，包括市府自營或是標租，後來經過評估，才決定依照促參法以ROT方式引進民間投資營運，所以都做過可行性評估，包括市場和財務的可行性。

胡曉嵐表示，財政局現正進行招商文件研擬，雖然是促參案，市府仍會注意要符合公共利益兼顧財務可行性，未來在契約中，也一定會要求，因為土地屬於文化觀光專用區，要符合都市計畫的相關規範。未來在契約中，也會把罰則規定得很清楚，因為還在研擬中，第四季才會有明確的公告出來。

議員 北市府

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