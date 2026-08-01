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板橋表揚模範父親 首位竹業博士91歲呂錦明也在列

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
為迎接即將到來的父親節，板橋區公所今表揚39位模範父親。圖／板橋區公所提供
為迎接即將到來的父親節，板橋區公所今表揚39位模範父親。圖／板橋區公所提供

為迎接即將到來的父親節板橋區公所今表揚39位模範父親，表彰其長年以身作則、辛勤持家，展現堅毅勤奮與奉獻精神。活動由海山國小熱舞社開場演出，39位模範父親在溫馨熱鬧的氣氛中，與最愛的家人一起上台接受表揚，度過充滿感恩與意義的節日

今年模範父親最年長者為91歲，致力於竹類研究的國內首位竹業博士呂錦明；最年輕者為現年58歲，長期協助在台國際學生交流的莊睿城，板橋區公所提前為全天下父親獻上最誠摯的敬意及祝福，祝爸爸們父親節快樂。

民政局長林耀長表示，感謝里長及各人民團體推薦模範父親代表，獲表揚的模範父親們都具有堅韌無私的特質，以堅實的身影默默守護家庭，以涓涓不息的父愛滋養子女，成為家中最穩固的依靠，是令人尊敬且值得學習的表率，也是社會最正面的力量和兒女們的驕傲，希望子女們不吝惜表達對父親的謝意與關心。

板橋區陳奇正區長表示，今年39位模範父親無怨無悔奉獻家庭，同時不乏積極服務鄰里、熱心慈善公益，堪為社會楷模與典範。游文臏年輕時北上打拼，以堅毅精神養育子女成家立業，長期投身宗教服務，傳承信仰文化、安定人心，並積極參與公共事務，於多個社團服務鄉里，也擔任鄰長凝聚社區向心力。

吳添福耐心教養罹患腦性麻痺的長子，引導孩子逐步自立生活，更化父愛為大愛，擔任特教志工陪伴遲緩兒童成長，並加入巡守隊守護社區逾30年，退休後與長子一同慰訪弱勢團體，持續溫暖社會。羅朝富悉心栽培4子成才，分別為大學正教授、工程師、投顧公司負責人及台灣冤獄平反協會執行長；熱心捐血，曾任義警隊員、守望相助隊員及鄰長等，長年無私奉獻屢獲表揚，退休後更重拾書本赴夜補校進修。

為迎接即將到來的父親節，板橋區公所今表揚39位模範父親。圖／板橋區公所提供
為迎接即將到來的父親節，板橋區公所今表揚39位模範父親。圖／板橋區公所提供

為迎接即將到來的父親節，板橋區公所今表揚39位模範父親。圖／板橋區公所提供
為迎接即將到來的父親節，板橋區公所今表揚39位模範父親。圖／板橋區公所提供

板橋 父親節 節日

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