注意改道！華江橋機車道、瑞芳北36線 3日起夜間道路銑鋪

為提升道路鋪面品質及行車安全，新北市養工處將於8月3日起，陸續辦理瑞芳區北36線及華江橋往板橋方向機車道路面銑鋪工程。施工期間部分路段將實施封閉管制，呼籲駕駛用路人提前改道，並遵循現場交通維持設施及交管人員指揮通行。

新北市養工處長鄭立輝表示，華江橋是連接臺北市與新北市板橋地區的重要橋梁，交通流量龐大，其中台北市往板橋方向機車道部分路面有老舊破損及雨天易積水情形；瑞芳區北36線部分路面亦因長期使用，出現老化及龜裂狀況。養工處將透過道路銑鋪更新鋪面，改善道路平整度及行車品質，提供用路人更安全、舒適的行車環境。

瑞芳區北36線瑞濱路口至秀崎山指雲宮路段，將於8月3日至4日採全天候施工方式辦理，白天進行路面刨除、夜間完成鋪設。施工期間北36線全線雙向封閉，欲往返岳王路及瑞濱路方向的車輛，請改由台2丁線通行。

華江橋往板橋方向機車道預計於8月4日至5日，每日晚間10時至翌日清晨6時辦理銑鋪工程。施工期間將封閉華江橋往板橋方向全段機車道、最外側汽車道，以及環河快速道路台北端往板橋方向匝道，請用路人改由萬板大橋方向通行。