北市8月13日城鎮韌性演習 公車暫停發車營運

2026城鎮韌性演習13日下午2時30分至3時在北部縣市登場。北市公共運輸處提醒，市區公車屆時暫停發車，已行駛於路上的公車也暫停營運，車上民眾應配合人員指示避難。

台北市公運處今天發布新聞稿表示，演習期間，市區公車下午2時30分至3時間暫停發車，已行駛於道路上的市區公車也暫停營運，車輛停於路邊或站台，請車上民眾配合現場警察及民防人員指揮下車疏散。若民眾仍要回車繼續搭乘，下車不刷卡；如不回車搭乘，下車時應刷卡，避免影響下一趟次的轉乘優惠。

公運處表示，國道客運行經高速公路正常行駛，下交流道後人車管制比照市區公車配合避難。計程車部分，駕駛應在安全處靠邊停車、暫停計費，與乘客配合警察及民防人員指揮避難；乘客如仍有乘車需求，經雙方協議可先結算車資，或完成演習後繼續乘車計費。

公運處說明，復康巴士13日下午1時30分至3時45分訂車平台暫停預約，如演習時段尚未結束旅程者，駕駛及乘客應配合警察及民防人員指揮避難；如不便下車，請於車內等待至演習結束。轉運站於演習期間不發車，旅客及車輛「只進不出」，配合燈火管制關閉轉運站內大燈，請周圍行人立即進入站內避難。

至於藍色水路船舶照常行駛，碼頭於演習期間配合管制人員進出。YouBike及共享汽、機車正常營運，民眾租借時應留意借還時間，避免權益受損；演習當下需配合警察及民防人員指揮，將車輛停靠路邊，進行人車疏散管制避難。