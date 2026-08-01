司機視線死角 雙北逾千輛公車 裝車前盲區警示

北市公車今年兩起死亡車禍都是起步時撞到前方行人，交通局為改善視線死角，年底前補助業者一六四○輛裝「公車起駛車前盲區警示系統」，補足現行系統無法偵測範圍；新北交通局也強調，雙北公車業者跨域經營路線，在不重複前提下，也會裝一百二十輛。

議會交通委員會昨安排交通局等單位報告，局長謝銘鴻指出，今年北市發生二起公車事故，都是乘客下車後從前方穿越，造成公車駕駛視野不足釀死，因此新增公車起駛車前盲區警示系統。該系統於起駛時運用ＡＩ、雷達、光達、紅外線、影像等方式，偵測車輛前方固定區域內的人車，避免碰撞。

公運處長李昆振表示，駕駛起步、匯入車道前，他的視線焦點會集中在左方，但這兩起事故發生在右前下方。兩起事故都是在盲區且起步時，乘客走到車前，完全沒入在駕駛視線下，目前全面裝設ＡＤＡＳ系統（先進駕駛輔助系統）還是看不到。

李昆振說，市府今年向交通部申請智慧運輸系統發展建設計畫補助，本月獲核准一二○五萬元補助，北市自籌二○八○餘萬元，預計年底前全市百分之四十七的公車都會裝盲區警示系統，後續視成效，再評估全面裝設，今年也教育訓練行人，包含不要在車道招車、不要從車前橫越馬路等。

北市公車聯管委員會執行長李建文表示，今年三月大都會客運四十一路公車死亡事故的鑑定結果，駕駛無責，原因是行人違規穿越，感謝還駕駛清白，日前欣欣客運意外也是乘客下車後繞車前方走所致。業者不反對裝設警示系統，但是行人也需要教育，否則再先進的設備、警示聲音也比不上違規行人的冒進。

新北交通局表示，今年編列七四二萬元補助業者裝先進駕駛輔助系統，其中也包含行車盲點偵測功能，預計裝一百二十輛，將會開放給各自管轄路線的公車車輛申請，不會與北市公車重複裝設。