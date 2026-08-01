民代關切殺媳案 新北：加強通報敏感度

新北中和區公公殺媳婦事件震撼各界，議員昨質詢問事發前是否有任何家暴通報紀錄？社會局表示，未接獲相關通報或求助紀錄，但社工進入家庭了解，確實有家庭紛爭，去年有四件家暴致死卻無通報紀錄，將提升第一線敏感度。

藍綠議員昨在議會都關心此案，國民黨議員江怡臻表示，新北市目前已建置全齡高風險的家庭安全網，但若當事人未對外求助、無任何通報紀錄，就難以辨識，市府是否可透過加強宣導等方式，突破、發掘這些隱性家暴個案。

民進黨議員張嘉玲也指出，若重大家暴的孩子必須回到原生家庭，市府能否掌握及提供相關協助？

社會局長李美珍答詢，過往未接獲該案任何相關通報，案發後警察局、社會局、衛生局等單位第一時間介入處理，按規定在一個月內召集各單位及專家學者，檢視該案的原因及解決方案。市府也與犯罪被害人保護協會共同協助其未成年子女的後續照護。

李美珍說，未來將持續透過教育訓練加強社區、民政、鄰里或通報團隊的第一線敏感度，並提供求助指導。