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國際火舞火焰翻轉如烈馬奔馳 北海潮與火登場

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供
北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供

北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀，「寶島烈焰－烈馬奔騰」，透過火焰翻轉、甩動與群體舞動，呈現如烈馬奔馳般的速度感與爆發力，並融入台灣海岸、廟埕及節慶等在地文化意象，讓火焰與海岸地景交織出專屬北海岸的夏夜風貌。

今晚由DJ廖浩森所帶來的「夜幕流聲電音趴」率先暖場，融合House、Wave等電子曲風炒熱現場氣氛。

新北市景觀處表示，今晚除上演氣勢磅礡的火舞秀外，更首次攜手明志科技大學產學團隊打造「光留之境」3組戶外裝置藝術結合AI互動光影秀，再加上首度推出的「日初瑜珈」晨間體驗以及「潮派任務大挑戰」等豐富活動，串聯中角灣、中山溫泉公園及金山老街三大場域，打造從夜幕至破曉不停歇的夏季品牌活動，邀請民眾即日起至8月23日走訪金山，感受北海岸最迷人的夏日魅力。

此次由曾登上「英國達人秀」決賽舞台的楊立微，以火舞足技展現高超肢體控制與節奏張力，連同「即將成真」火舞團成員們上演點燈儀式當日限定版演出。透過火焰翻轉、甩動與群體舞動，呈現如烈馬奔馳般的速度感與爆發力，並融入台灣海岸、廟埕及節慶等在地文化意象，讓火焰與海岸地景交織出專屬北海岸的夏夜風貌。

潮與火活動期間連續4周周六8月1、8、15、22日，每晚在金山中角灣有火舞盛會。

新北市長侯友宜表示，「北海潮與火」現已成為北海岸、甚至是新北市重要的品牌之一，除了即將成真火舞團成員們與火舞主秀的精采演出外，今年更攜手明志科技大學產學團隊推出「光留之境」AI互動光影秀，打造3組戶外裝置作品，包含「蹦火仔」、「浪與夕陽」及「魚路古道」等3座深具北海岸文化意象的作品，結合AI互動科技打造沉浸式藝術體驗。

各項活動詳情歡迎請至「2026北海潮與火」活動官網查詢：https://northcoastlightfestival.org/

北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場。圖／新北市景觀處提供
北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場。圖／新北市景觀處提供

北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供
北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供

北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供
北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供

北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供
北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供

北海潮與火點燈儀式今晚在新北市金山中角灣登場，享譽國際的「即將成真」火舞團帶來震撼人心的精采主秀。圖／新北市景觀處提供
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