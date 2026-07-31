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原民會卅周年 海洋連結你我 「我在Aloha台夏文化節」盛大揭幕

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
原住民族委員會攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處今起一連三天在新北市市民廣場共同辦理「我在Aloha台夏文化節」活動，邀請民眾親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。記者王長鼎／攝影
原住民族委員會攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處今起一連三天在新北市市民廣場共同辦理「我在Aloha台夏文化節」活動，邀請民眾親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。記者王長鼎／攝影

原住民族委員會慶祝成立30周年，今天以原住民族文化走向世界為目標，自今天起至8月2日一連三天在新北市市民廣場攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處共同辦理「我在Aloha台夏文化節」，邀請全台民眾跟著原住民歌聲與舞步走進南島，親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur於開幕典禮表示，文化的感動往往能深入人心，完善的政策能將這份感動化為長遠的制度，原民會今年迎來30歲生日，特別在台夏文化節開幕典禮隆重表揚「原住民族事務有功人員」，由前輩與夥伴，有人遠赴國際為族人權益發聲，有人傾盡一生搶救瀕危族語，有人以樂舞與體育讓臺灣驚艷世界，更有人在風雨交加的危急時刻果斷撤離全村，並在風災後快速重建家園，成為族人的守護者。

「太平洋不是阻隔台灣與夏夷的海洋，而是連接兩地的道路。」曾智勇說，不但要向這群幕後英雄致敬，也期盼這份榮耀能傳承下去，引領更多優秀國人一起為原住民族事務努力。他也提到這場文化盛宴充分證明，原住民族文化不僅在臺灣土地上深耕閃耀，更能以最自信、最開放的姿態擁抱世界、走向國際。

原民會表示，此次活動最吸引人的亮點，莫過於跨越太平洋的國際頂尖樂舞與金曲星光陣容，搭配現場好聽、好吃又好玩的南島特色市集，打造出盛夏最熱情狂歡的夏日派對。活動會場充滿濃濃的Aloha浪漫風情，可以讓人在充滿南島氣息的主題展區品嚐夏威夷柯納咖啡與原鄉舌尖美食，參加Hula舞體驗、手作花環，還能抽取每日限量市集抵用券，讓大小朋友都能在悠閒的午後到傍晚，能一邊聽著音樂、一邊在市集淘寶消費，親身感受台灣原住民及夏威夷獨特的人文魅力與生活文化。

一連3天的節目更是精彩不斷，白天夏威夷州政府駐台北辦事處邀請享譽國際Ke Kai O Kahiki舞團，以充滿力量的舞步與陽剛氣勢的男性草裙舞，分享夏威夷深厚文化底蘊，原民會更邀請帛琉與吐瓦魯團隊的跨海樂舞，演繹太平洋血脈的深刻感動。

夜幕低垂後，由金曲天王天后輪番炸裂舞臺，7月31日「山海的呼喚」由舞思愛、舞炯恩與葛西瓦熱力揭幕；8月1日「島嶼聲浪之夜」由戴愛玲與阿爆接力嗨翻全場；8月2日「Aloha之夜」則由王宏恩與阿布絲壓軸巨獻，用最現代的電音與當代節奏傾訴海洋靈魂。

原民會及夏威夷州政府駐台北辦事處邀請全台民眾，周末帶親朋好友走進新北市市民廣場，一邊聽音樂、一邊逛市集淘寶，親身感受這場絕不能錯過的結合台灣與夏威夷原住民文化的熱情夏日派對。

原住民族委員會慶祝成立30周年，原民會主委曾智勇今頒獎表揚對原住民族事務有功人員。記者王長鼎／攝影
原住民族委員會慶祝成立30周年，原民會主委曾智勇今頒獎表揚對原住民族事務有功人員。記者王長鼎／攝影

原住民族委員會慶祝成立30周年，原民會主委曾智勇今頒獎表揚對原住民族事務有功人員。記者王長鼎／攝影
原住民族委員會慶祝成立30周年，原民會主委曾智勇今頒獎表揚對原住民族事務有功人員。記者王長鼎／攝影

原住民族委員會慶祝成立30周年，。記者王長鼎／攝影
原住民族委員會慶祝成立30周年，。記者王長鼎／攝影

原住民族委員會攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處今起一連三天在新北市市民廣場共同辦理「我在Aloha台夏文化節」活動，邀請民眾親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。記者王長鼎／攝影
原住民族委員會攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處今起一連三天在新北市市民廣場共同辦理「我在Aloha台夏文化節」活動，邀請民眾親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。記者王長鼎／攝影

原住民族委員會攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處今起一連三天在新北市市民廣場共同辦理「我在Aloha台夏文化節」活動，邀請民眾親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。記者王長鼎／攝影
原住民族委員會攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處今起一連三天在新北市市民廣場共同辦理「我在Aloha台夏文化節」活動，邀請民眾親身感受最美麗且熱情奔放的南島風情。記者王長鼎／攝影

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