史懷哲營隊深耕雙溪 十餘年陪伴偏鄉學童

國立臺北教育大學與新北市雙溪區雙溪國小攜手辦理史懷哲營隊已超過十年，今年暑假再度由9位國北教大師資生組成教學團隊，陪伴54位雙溪國小學童展開為期四週的暑期學習，希望透過豐富多元的課程，充實孩子暑假生活，降低暑期學習流失現象。

今年營隊課程涵蓋自然科學實驗、音樂、美術創作，以及國語、英語等基礎學科，採用動手操作、分組合作及情境式教學，引導學生從做中學，提升學習興趣與探索能力。同時融入SEL(社會情緒學習)理念，培養孩子情緒管理、溝通表達、團隊合作、同理心及問題解決等能力，建立面對未來學習與生活的重要素養。

營隊期間，孩子們透過團隊合作完成各項任務，在討論、分享與互助中建立自信，也學會尊重不同意見。參與營隊的林同學表示，最喜歡海洋保育課程，不僅認識塑膠垃圾對海洋環境造成的影響，也學會從生活中減少使用一次性塑膠製品，為環境盡一份心力。

營隊隊長林詩文表示，能與充滿好奇心的孩子共同學習，是難得且珍貴的經驗。身為即將投入教育現場的師資生，希望將所學化為實際行動，陪伴孩子成長，也在教學過程中持續反思與精進，真正體會「教學相長」的意義。

雙溪國小校長葉永菁表示，感謝國北教大長期開設相關課程，培育師資生規劃國小教學，也感謝史懷哲營隊準老師們以熱忱與專業投入偏鄉教育，讓孩子在暑假擁有四週充實且多元的學習歷程，期待未來有更多青年投入基礎教育，為偏鄉學童帶來更多陪伴與希望。