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貢寮區新住民親子體驗SUP 共遊海洋樂學習

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
透過親子SUP體驗，讓新住民家庭親近海洋、認識海洋，更深入了解貢寮的在地特色與文化魅力。圖／觀天下有線電視提供
透過親子SUP體驗，讓新住民家庭親近海洋、認識海洋，更深入了解貢寮的在地特色與文化魅力。圖／觀天下有線電視提供

為促進新住民家庭親子互動，並認識東北角海洋環境與在地文化，新北市貢寮區公所今(31)日舉辦新住民親子SUP體驗活動，邀請32位新住民親子齊聚龍門漁港，在專業教練帶領下體驗立式划槳(SUP)，透過親近海洋與團隊合作，留下充滿歡笑的夏日回憶，也展現貢寮推動多元文化共融與友善新住民政策的成果。

由專業教練進行器材介紹、安全講解及岸上操作教學，並全程配備救生衣等安全裝備，確保體驗安全無虞。隨後由親子攜手划槳，在蔚藍海面上互相扶持、共同前進，享受海洋運動的樂趣，也在一次次默契合作中拉近彼此距離。

貢寮區長柯建輝表示，貢寮擁有豐富的海洋資源與自然景觀，希望透過親子SUP體驗，讓新住民家庭親近海洋、認識海洋，更深入了解貢寮的在地特色與文化魅力。

活動除提升新住民家庭對海洋環境的認識，建立正確的水域安全觀念，也透過親子共同參與，強化家庭支持力量，促進新住民彼此交流與社區互動，串聯在地資源與社會支持網絡，讓多元文化持續在貢寮扎根，攜手打造互助、共融、共享的幸福社區。

貢寮 海洋 新住民 親子

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