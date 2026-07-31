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新北老人健保補助延遲 8月3日補入帳、權益不影響

中央社／ 新北31日電

新北市社會局今天原定發放115年下半年老人健保補助，因金融機構資料傳送部分失敗，約11萬筆未能如期入帳。社會局表示，預計8月3日重新撥款，長輩無須另外申請。

新北市政府社會局下午發布新聞表示，老人健保補助依規定定期匯入長者指定金融帳戶，今天因金融機構資料傳輸問題，導致部分帳戶未能順利入帳。

社會局說，已與金融機構協調處理，目前問題已排除並進行資料重傳，預計8月3日重新撥款，補助資格與金額不受影響，長輩無須另行申請。

社會局表示，對於造成長輩及家屬不便表達歉意，本次資料傳送問題不影響受領補助權益，補助金額與資格均完整保留，長輩無須前往區公所查詢。若對入帳情形有疑問，可於上班時間撥打社會局老人福利科電話（02）2960-3456轉3765，或於新北市境內直撥1999專線洽詢。

新北 老人 健保 補助

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