新北老人健保補助延遲 8月3日補入帳、權益不影響

新北市長侯友宜今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，期許2029年4月如期如質完工，他盛讚觀音山麓有好山、好水、好風景，甚至說自己百年以後若選在這裡好像也不錯，也鼓勵市民多多選擇環保樹葬。

2026-07-31 14:45