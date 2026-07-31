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視線死角...北市公車撞死兩人 1640輛車將裝車前盲區警示系統

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今年補助客運業者在1640輛公車的車頭裝設「公車起駛車前盲區警示系統」，後續視裝設成效，再評估全面裝設。圖／公運處提供
北市府今年補助客運業者在1640輛公車的車頭裝設「公車起駛車前盲區警示系統」，後續視裝設成效，再評估全面裝設。圖／公運處提供

北市公車今年兩起死亡車禍都是起步時撞到前方行人。市府今指出，起步時，駕駛視線集中左方，當有人走到車前會沒入其視線下，因此年底前補助業者1640輛裝設「公車起駛車前盲區警示系統」，補足動態ADAS系統無法偵測範圍，讓駕駛過程、行人安全獲更多保障。

議會交通委員會今安排交通局等單位工作報告及詢答。交通局長謝銘鴻報告，今年北市發生2起公車A1不幸事故，乘客下車後從前方穿越，造成公車駕駛視野不足釀死，因此公運處規畫新增公車起駛車前盲區警示系統。

該系統於起駛時運用AI、雷達、光達、紅外線、影像等方式，偵測車輛前方固定區域內的人車狀況，即使提醒駕駛，避免與前方人車發生碰撞。

公運處長李昆振表示，駕駛長起步、匯入車道前，他的視線焦點會集中在左方，但這兩起事故發生在右前下方。兩起事故都是在盲區且起步時，乘客走到車前，完全沒入在駕駛視線下，目前全面裝設ADAS系統（先進駕駛輔助系統）還是看不到。

公運處得知聯合國歐洲經濟委員會已訂定UNR159車輛起步警示系統法規，要求大型車輛應具備偵測車前盲區弱勢用路人並提供警示的功能。市府今年向交通部申請智慧運輸系統發展建設計畫補助，本月獲核准1205萬元補助，北市自籌2080餘萬元，預計年底補助業者裝設1640輛、占全市公車47%，後續視裝設成效，再評估全面裝設。

李昆振也提及行人安全意識，公運處今年針對長者教育訓練，包含不要在車道招車、不要從車前橫越馬路等。

台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，3月大都會客運41路公車死亡事故的鑑定結果，駕駛長無責，原因是行人違規穿越，感謝還駕駛清白，而日前欣欣客運意外也是乘客下車後繞車前方走所致。他認為，業者不反對裝設警示系統，但是行人也需要教育，否則再先進的設備、警示聲音也比不上違規行人的冒進。

李建文說，政府要求公車裝設警示系統之餘，客運業者希望政府能補助，也盼業者自負款部分能反映在運價成本，彌補業者裝設硬體設備的成本。

議員鍾沛君認為，除了改善硬體，行人教育同樣關鍵，交通局應檢討現行宣導教材。國外常以「真人實際演示」駕駛視線死角，視覺衝擊力強、宣導效果也較佳，國內目前多以氣球示範或僅靠口頭提醒，效果相對有限，建議交通局可效法國際作法，深化民眾印象。謝銘鴻允諾研議。

北市府將補助客運業者裝設「公車起駛車前盲區警示系統」，避免公車起駛時碰撞車前盲區人車。圖／公運處提供
北市府將補助客運業者裝設「公車起駛車前盲區警示系統」，避免公車起駛時碰撞車前盲區人車。圖／公運處提供

北市府今年規畫新增「公車起駛車前盲區警示系統」，此為該系統示意圖。圖／公運處提供
北市府今年規畫新增「公車起駛車前盲區警示系統」，此為該系統示意圖。圖／公運處提供

北市 公車 車禍

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