台北板橋馥華艾美酒店今盛大開幕 侯友宜：新北國際頂級酒店新地標

新北「招商一條龍」再傳捷報！馥華集團攜手萬豪國際集團，於新北新板特區打造「台北板橋馥華艾美酒店（Le Méridien Taipei Banqiao）」，今天下午舉行開幕典禮。此案總投資金額逾236億元，打造結合國際頂級酒店、頂級酒店式服務寓所及高級商辦的雙幢地標建築，預計創造約2000多個就業機會。新北市長侯友宜出席開幕典禮，與馥華集團董事長陳金鐘等貴賓共同見證新北國際商務及觀光發展的重要里程碑。

新北市長侯友宜表示，板橋是新北市重要的行政及商業核心，擁有臺鐵、高鐵及捷運等多線共構交通優勢，帶動新板特區發展為商務、旅宿及休閒兼具的複合型商業聚落。市府自108年見證馥華集團與萬豪國際集團合作簽約，透過「招商一條龍」單一窗口持續協助投資計畫推動，如今順利開幕營運，不僅展現國際品牌對新北投資環境的肯定，也將提升國際商務與觀光量能。未來市府將持續打造優質投資環境，吸引更多企業投資新北、深耕發展。

馥華集團陳金鐘董事長表示，馥華集團深耕在地多年，這次在板橋興建地上31層國際級艾美酒店與地上46層酒店式住宅大樓，並設置高空室內泳池、高空露天酒吧、10米挑高宴會廳等設施，聚焦頂級高端餐飲市場；基地東北側另打造「都會之心廣場」，透過建築退縮及綠地設計，營造開闊、舒緩、可呼吸的都市意象，讓國內外旅客與新板特區的民眾多了一個舒適開闊的休憩空間，謝謝市長侯友宜把新北建設得這麼好，讓他們可以放心在新北市投資。

「60年前在板橋打工1天賺7塊錢，60年後投資板橋，希望帶動新北向國際。」董事長陳金鐘感謝新北市政府「招商一條龍」團隊，提供專人專責協助，使開發過程順利推進，未來也將持續深耕新北，為城市競爭力與經濟發展貢獻心力。

經發局指出，市府「招商一條龍」服務自2019年啟動至今，已落實投資324件，投資金額超過7755億元，創造逾12.2萬個就業機會。未來「台北板橋馥華艾美酒店」將與鄰近的「新板希爾頓酒店」、「板橋凱撒大飯店」及「台北趣淘漫旅」等旅宿資源相互串聯，提升板橋國際商務與觀光接待量能，帶動區域經濟發展。市府也將持續透過「招商一條龍」服務，打造優質投資環境，吸引更多企業投資新北、深耕發展。

台北板橋馥華艾美酒店今天盛大開幕，新北市長侯友宜表示，這是新北國際頂級酒店新地標。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天出席台北板橋馥華艾美酒店開幕典禮，與馥華集團董事長陳金鐘共同啟動幕金鑰 。記者曾原信／攝影