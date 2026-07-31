396小時保育輔導專業培訓 芥菜種會首屆10名學員結業

基督教芥菜種會辦理的第一屆「兒童及少年福利機構專業人員–保育輔導人員訓練班」，今天在三重教育訓練中心舉行結業式，共有10名學員完成396小時理論課程與實務訓練，通過考核並取得證書，為投入兒少安置與照顧服務跨出重要一步。

芥菜種會執行長李肇家指出，衛福部統計，截至2025年底全台有4639名兒少因家庭照顧功能失常、遭受不當對待或家庭重大變故等原因，離開原生家庭接受家外安置，其中新北市有522人，居全國各縣市第二，包含110名機構安置兒少。

面對安置兒少在生活照顧、情緒適應及關係建立等多元需求，第一線服務更仰賴具備專業知能且能穩定陪伴的保育輔導人才。為此，芥菜種會受新北市政府託辦「兒童及少年福利機構專業人員–保育輔導人員訓練班」，內容涵蓋兒少福利服務、助人技巧、創傷復原、行為輔導及特殊教育等，並透過第一線實務經驗分享，協助學員理解安置兒少需求及服務現場，建立投入兒少照顧工作的專業基礎。

首屆保育輔導人員訓練班源自第一線照顧人力不足與專業培育需求，盼透過系統化訓練提升兒少照顧品質。芥菜種會投入兒少照顧培育已有深厚傳承，早在創辦人孫理蓮時期，便於花蓮習藝所成立保母訓練班，培育嬰幼兒照顧人才，如今透過「照顧者學校」延續關懷精神，培養更多具備專業與使命感的照顧者。

李肇家指出，每個孩子都有獨特的生命故事，需要穩定且理解他們的大人陪伴，首屆訓練班正是芥菜種會推動兒少照顧人才培育的重要起點，未來也將持續推展至各地。

學員來自不同職涯背景。胡善照曾在科技業擔任設備工程師10多年，長期輪班與高壓環境使他重新思考人生價值，在家人鼓勵下轉而投入兒少照顧，目前於安置機構擔任夜班生輔員。剛進入服務現場時，面對孩子的強烈情緒與衝突情境，他也曾感到不知所措，透過善意溝通、創傷知情等課程，逐漸理解孩子行為背後的情緒與需要。胡善照分享：「助人工作需要熱忱，但接住孩子更需要專業。孩子的起手牌或許不理想，我們能做的就是增加他們改變未來的機會。」

另一名學員石家豪曾在軍中服役7年，離開軍旅後，希望尋找能發揮生命價值的工作，走進兒少安置服務現場，並以在職身分完成此次專業培訓。從準備早餐、日常陪伴，到協助孩子面對人際衝突，他在第一線實務與課程學習中，懂得先穩定自己、理解孩子，再給予適切的陪伴與引導。「以前容易先看到孩子當下的情緒，現在會多想一步，理解他的情緒和經歷。」石家豪說，一頓用心準備的早餐、一段真誠傾聽的時間，都是孩子重新相信大人的開始。

新北市社會局兒童及少年福利科督導簡怡全表示，兒少安置服務正面臨專業照顧人力不足的挑戰。安置兒少多曾經歷家庭變故與創傷，需要的不僅是生活照顧，更包含情緒支持、同儕適應及自立準備，專業照顧者扮演重要角色。他肯定學員完成22學分、396小時訓練並取得結業資格，期盼透過此次培育達成「結業即就業」，為安置體系注入更多專業人力，陪伴孩子穩定成長。

芥菜種會表示，未來持續以「照顧者學校」為服務方針，推動系統化培訓、實務學習及專業支持，並同步開設「兒童及少年福利機構專業人員–保育輔導人員訓練台中班」、「兒童及少年安置及教養機構專業人員在職訓練」等多元課程，逐步建立從職前培育、實務接軌到在職增能的支持系統，持續強化第一線照顧人員的專業知能與實務應用能力，培育更多兒少照顧人才。詳情可至芥菜種會官網：https://www.mustard.org.tw/，或撥打電話02-7705-9292。