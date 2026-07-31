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主持八里第二納骨塔動土 侯友宜盛讚好山好水好風景

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，期許2029年4月如期如質完工。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，期許2029年4月如期如質完工。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，期許2029年4月如期如質完工，他盛讚觀音山麓有好山、好水、好風景，甚至說自己百年以後若選在這裡好像也不錯，也鼓勵市民多多選擇環保樹葬。

八里現有的慈恩納骨塔自2002年啟用迄今，1萬3千個櫃位已全數使用、無法擴建，市政府因此選擇旁邊公墓用地興建第二納骨塔，完工後可容納5萬4700個納骨櫃、1萬3千個神主牌位及2100個環保樹葬位。總經費約8.29億元，主建築地下1層、地上4層，設計理念結合山坡地形及淡水河景觀。

市長侯友宜指出，新北市目前共計19座公立納骨塔，市民每年大約有1萬3千個塔位需求，升格改制以來已陸續完成雙溪、三峽、淡水、樹林納骨塔。後續包括鶯歌、八里、淡水、五股及林口持續規畫新建，預計自117年起陸續完工，可再提供25萬8800個塔位和3萬6千個樹葬位。

侯友宜且指出，八里納骨塔目前的聯外道路蜿蜒崎嶇，所以將來會再增闢1條新路，包括停車位的設置則是愈多愈好，相關的規畫細節將來都會持續與地方溝通。

民政局長林耀長表示9月之前就會邀地方各界辦理說明會；工務局新工處長簡必琦補充說明，八里第二納骨塔的基地位於山坡地，工程將完善無障礙通行動線，克服室內外高低差，讓長輩及行動不便民眾都能安心通行。

納骨塔前方另將設置約600平方公尺半戶外祭祀空間，配置蔬果洗滌區、金紙集中區及休息區等設施，搭配雨遮、採光天窗與天井設計，提供市民更舒適便利且具人文關懷的祭祀環境。

八里區第二納骨塔完工模擬圖。圖／新北市工務局提供
八里區第二納骨塔完工模擬圖。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜（左四）今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，期許2029年4月如期如質完工。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左四）今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，期許2029年4月如期如質完工。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜（左二）今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，並觀賞建物模型。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天主持八里區第二納骨塔動土祈福儀式，並觀賞建物模型。記者林昭彰／攝影

納骨塔 八里 觀音

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